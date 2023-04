Truffe agli anziani e diritti dei disabili a “Mi manda RaiTre”

Nella mattinata di Rai 3 all’interno del programma “Mi manda RaiTre” si parlerà di truffe agli anziani e diritti delle persone con sindrome di Down

Nel 2022 le truffe agli anziani sono state 25.825, prevalentemente in strada o nelle abitazioni, dove i malviventi hanno usato falsi tesserini per accedere alle case e farsi consegnare denaro o gioielli, inscenando situazioni di pericolo inesistenti oppure ricorrendo al raggiro del finto incidente capitato a un parente. Anche online gli anziani vittime di truffa sono stati molti, quasi 13 mila: si può imparare a difendersi da malviventi sempre più scaltri e ingegnosi?

Questa è una delle domande a cui si cercherà di rispondere a “Mi Manda RaiTre” in onda domenica 23 aprile alle 9 su Rai 3. Altro spazio sarà dedicato a Nina, una ragazza con sindrome di Down alla quale il liceo che frequenta ha negato la possibilità di accedere all’esame di maturità, proponendole, come alternativa, un percorso differenziato fatto di crediti formativi: non si tratta di un vero diploma. In Italia vivono circa 38 mila persone con sindrome di Down: come garantire a ciascuno i diritti di tutti? Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Marco Sangiovanni, Questura di Roma- Polizia di Stato, Umberto Rapetto, generale Guardia di Finanza ed esperto di sicurezza informatica, Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori, Daniele Caldarelli, Aipd- Associazione Italiana persone Down, Sandra Scicolone, Anp- Associazione Nazionale Presidi e Andrea e Giovanni Cerullo, influencer.