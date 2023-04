Stasera su Rai Movie “Metti la nonna in freezer”: la trama del film

“Metti la nonna in freezer” in onda in prima serata su Rai Movie. La trama del film con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet

“Metti la nonna in freezer” è il film in onda domenica 23 aprile alle 21.15 su Rai Movie. La regia è di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, mentre gli interpreti sono Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet, Eros Pagni, Lucia Ocone, Marina Rocco, Francesco Di Leva. La trama: Claudia, è una giovane restauratrice che lavora in proprio, con l’aiuto delle due amiche più care.

Da mesi ha completato un grosso lavoro per la Sovrintendenza, attende da tempo di essere pagata, ma ciò non avviene mai. L’unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, che improvvisamente muore. Nella mente di Claudia e delle sue amiche si fa strada un insano proposito: surgelare il cadavere dell’anziana signora per continuare ad incassare la sua pensione, fino a quando non avranno recuperato il credito loro dovuto. Ma il caso vuole che Claudia si imbatta in Simone, incorruttibile e maldestro maresciallo della Guardia di Finanza, la cui vita è dedicata a smascherare piccoli e grandi truffatori.