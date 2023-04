Noir Col in radio e in digitale con “La regola di un secondo”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “La regola di un secondo”, il nuovo singolo dei Noir Col

Basta un solo secondo per cambiare il corso degli eventi, per cambiare una vita. “La regola di un secondo” nasce dall’importanza dei singoli attimi, quei momenti quasi impercettibili in virtù dei quali tutto cambia.

Spiega la band a proposito del brano: “La regola di un secondo è un inno alla magia della vita che si manifesta attraverso il più alto dei sentimenti umani: l’amore. Per questo, come scritto nel testo del brano, l’unica ragione del cammino di ognuno di noi, è camminare insieme, aldilà della meta”.

Il videoclip de “La regola di un secondo” è stato realizzato da Martina Gentile ed è suddiviso in tre parti, rappresentanti tre fasi distinte dell’essenza del brano. La prima parte descrive l’incontro con la persona che ci cambia la vita e con le emozioni che da esso scaturiscono; la seconda è la rivelazione di un grande legame, incipit di un percorso che non può essere vissuto se non insieme; la terza è il consolidamento di quel cammino che ha senso solo percorso mano nella mano… “che c’è una mano in mezzo al mare che non devi più lasciare, che non vuoi più lasciare”.

Biografia

I Noir Col nascono nel 2008 nella provincia di Cosenza da un’idea di Alessandro e Marcostefano Gallo, rispettivamente compositore e autore della band. I primi passi vedono i Noir Col esibirsi in trio acustico per tutta la Calabria, successivamente tra il 2009 ed il 2010 si concentrano sulle proprie canzoni, incidendo diversi brani in studio: nasce nel 2010 così il singolo “Virare verso sud”, edito da Pirames International e nel 2011 arriva l’Ep “Amore in corsivo”, sempre edito dalla stessa casa discografica. Dopo anni pieni di concerti, nel 2016 esce il cd “Virare verso sud”, 11 pezzi con il meglio della produzione Noir Col. Successivamente, i Noir Col presentano l’album “Virare verso sud” presso il salone internazionale del libro di Torino e danno inizio al loro tour europeo a Darmstadt, in Germania ed il 18 ottobre 2017 al Dom Polonii a Cracovia. Il 30 giugno 2017 esce il videoclip del singolo “Virare verso sud”, girato da Giacomo Triglia (Ligabue, Brunori sas, Francesca Michielin, ecc.). Il 2018 si è aperto con molti concerti, fra cui certamente il più entusiasmante a Berlino, il 17 febbraio. Nell’autunno dello stesso anno i Noir Col sono tornati in studio per il primo volume del nuovo album “La teoria del primo passo”, pubblicato da Bix Music. L’album, pubblicato il 17 gennaio 2019, è composto da due volumi e ciascun volume presenta una coerenza tematica e stilistica, sotto un unico tema generale, “La teoria del primo passo”. Il 5 dicembre 2019 i Noir Col hanno l’onore di essere selezionati dal Club Tenco per il Tenco Ascolta tenutosi a Cosenza all’interno della prestigiosa rassegna “Musica contro le mafie”. Il 10 dicembre esce il nuovo singolo “Solo una stella”, pubblicato da Bix Music. Il 21 aprile, dopo un intenso Radio Tour, esce il secondo volume de “La teoria del primo passo”, un lavoro iniziato nel 2019 ed incentrato sul raccontare, attraverso musica e parole, i momenti decisivi che caratterizzano la vita di ognuno di noi, quando si decide di fare il primo passo. Nell’autunno del 2020 inizia un nuovo progetto artistico, in collaborazione con l’illustratrice Martina Gentile, per dare vita a quattro videoclip. Ciascuno caratterizzato dal potere delle immagini e della musica, insieme: un nuovo viaggio per un nuovo inizio. Il 21 agosto 2021 partecipano al “Tenco ascolta”, organizzato dal Club Tenco, tenutosi a Sapri, in Piazza Plebiscito, esibendosi dal vivo in quartetto acustico. Nello stesso anno alcuni testi dei Noir Col vengono selezionati per la giornata mondiale della poesia, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda. Il 15 Ottobre dello stesso anno si esibiscono dal vivo per il Festival Internazionale MONDO di New York City, in trio acustico. Il 27 Maggio 2022 i Noir Col pubblicano “Il garbo e la tavoletta”, un inno a ciò che siamo ed alla nostra identità più profonda e vera. Parla della necessità di partire con la consapevolezza di tornare, parla di mare e di terra.