Lotta allo spreco: nasce il network Impatto Positivo

Nasce il network Impatto Positivo che crea valore dalla riduzione dello spreco: Regusto mette a disposizione delle aziende la sua piattaforma

Regusto, Best Performer dell’Economia Circolare 2022 per Confindustria, mette a disposizione delle aziende gratuitamente la propria piattaforma per gestire le donazioni delle eccedenze e convertirle in risorsa. Impatto Positivo è primo network nazionale che mette insieme una rete di aziende italiane per alimentare il ciclo virtuoso della lotta allo spreco creato da Regusto.

13 milioni di persone vivono in situazioni di precarietà economica e circa 1 milione di cittadini in più rispetto al 2020 vive in uno stato di povertà assoluta. Ogni anno vengono emesse più di 28 milioni di tonnellate di CO2 per produrre cibo che viene sprecato, generando una perdita di 11 miliardi di euro per aziende e cittadini. Il network Impatto Positivo nasce con l’intento di andare oltre l’impatto zero, introducendo un impatto positivo per invertire il circolo vizioso dello spreco, recuperando le eccedenze e trasformandole in risorsa. Oggi in Italia oltree circain più rispetto al 2020 vive in uno stato di. Ogni anno vengono emesse più diper produrre cibo che viene sprecato, generando una perdita di 11 miliardi di euro per aziende e cittadini. Il networknasce con l’intento di andare oltre l’impatto zero, introducendo un impatto positivo per invertire il circolo vizioso dello spreco, recuperando le eccedenze e trasformandole in risorsa.

Il ciclo virtuoso che sta alla base dell’ecosistema Regusto genera Impatto Positivo creando valore dalla riduzione dello spreco. Le aziende possono donare o vendere, senza alcun costo di servizio, prodotti a rischio spreco sulla piattaforma di Regusto. Attraverso un processo di recupero e ridistribuzione i prodotti a rischio spreco vengono trasformati in risorsa, permettendo di evitare emissioni di CO2 e consumo di preziose risorse, ambientali ed economiche, nel processo di smaltimento delle eccedenze. I beni alimentari e non alimentari recuperati sono messi a disposizione degli enti non profit sul territorio nazionale.

Tutte le aziende aderenti al progetto saranno inserite nel registro pubblico blockchain che certificherà l’impatto ambientale e sociale che ogni azienda contribuisce ad alimentare, aggiornato in tempo reale e accessibile a tutti. I dati certificati di impatto ambientale e sociale posso essere inseriti dall’azienda nel proprio bilancio di sostenibilità. A poche settimane dalla sua nascita il contatore di Impatto Positivo segna oltre 700mila pasti distribuiti e 350 tonnellate di CO2 evitata.

oggi il network Impatto Positivo è composto da numerose aziende, tra le quali: Spontex, Arti Grafiche Paciotti, Nexo Corporation. Da segnalare anche la realizzazione dei primi eventi a “Impatto Positivo” come il Festival Suoni Contro Vento 2022 che verrà replicato anche nel 2023 con le stesse modalità.

La tecnologia blockchain di Regusto fornisce trasparenza e garanzie a tutti i soggetti dell’ecosistema, tracciando i prodotti e certificando gli impatti positivi generati grazie al mancato smaltimento del prodotto (es. n. pasti equivalenti distribuiti, CO2 evitata, acqua risparmiata, ecc). Algoritmi proprietari applicati a ogni transazione consentono di calcolare e rendicontare i ritorni concreti per le imprese e per il territorio in chiave di benefici ambientali e sociali.