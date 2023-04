Giuseppe Garbati del Cnr al Getty Research Institute di Los Angeles

Giuseppe Garbati dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispc) è stato invitato al Getty Research Institute di Los Angeles

Giuseppe Garbati, ricercatore presso l’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispc) è stato invitato al Getty Research Institute di Los Angeles per approfondire studi sulla cultura fenicia. Un esempio di diplomazia culturale per rafforzare lo sviluppo di progetti di ricerca internazionali. Il Getty Museum, prestigiosa istituzione museale americana, insieme al Getty Research Institute, accoglie ogni anno, nelle sue strutture, esperti da tutto il mondo, specializzati in studi di Antichistica, nel quadro dell’iniziativa intitolata ‘The classical world in context’. In particolare, negli ultimi due anni, centro dell’interesse del Getty è il ‘Levante’, anche inteso nelle sue interrelazioni col mondo classico. In tale ambito, Giuseppe Garbati è stato invitato, in qualità di esperto della cultura fenicia, a soggiornare, per un periodo di tre mesi, come ‘Invited scholar’ presso la Getty Villa di Malibu (Los Angeles).

Durante il periodo di soggiorno, l’attività di ricerca dell’esperto Cnr-Ispc verterà sul tema ‘Gods and culture. Forms of social expression through the cults and divine morphologies in Phoenician context’. “Mi propongo di indagare le morfologie delle divinità fenicie, individuandone le caratteristiche e le funzioni, e analizzando il loro culto nei diversi contesti”, spiega Garbati. “In una cultura, come quella dei Fenici, caratterizzata da un sistema religioso di tipo politeistico, gli dèi rappresentavano la ‘realtà delle cose’; erano cioè manifestazioni simboliche di tutti gli aspetti della natura e di tutte le forme della vita sociale, attraverso le quali gli individui e le comunità esprimevano la loro visione del mondo, rispondendo anche ai loro bisogni esistenziali. Studiare le morfologie divine, quindi, significa esaminare le mappe concettuali proprie dei Fenici e, insieme, cercare di comprendere i modi in cui essi rielaboravano la realtà. Tale ricerca riprende e si pone in continuità con una lunga e riconosciuta tradizione di studi del Cnr-Ispc, dedicata alle religioni delle antiche società mediterranee, osservate in prospettiva storica”.

Nel corso del soggiorno a Los Angeles, oltre a sviluppare e presentare le specifiche linee di indagine, Garbati prenderà parte al dibattito scientifico animato dalla comunità afferente al Getty Museum e al Getty Institute, composta da curatori di arte antica e da accademici statunitensi, così come da un gruppo internazionale di studiosi di altre discipline riuniti sotto il tema ‘Arte e migrazione’. “In questo modo, avrò la possibilità di presentare le ricerche condotte all’interno del Cnr-Ispc, un polo di eccellenza scientifica internazionale negli studi di antichistica, avviando proficui e vivaci confronti e nuove possibili collaborazioni internazionali”, conclude Garbati. “Il soggiorno presso le strutture del Getty rientra pienamente, quindi, negli obiettivi del Cnr nell’ottica dello sviluppo della ricerca storica e dell’implementazione di relazioni di diplomazia culturale”.

