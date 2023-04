Andrea Meda pubblica il brano “L’Ultimo Fiore”

Fuori “L’ultimo fiore”, il nuovo singolo di Andrea Meda: il testo è un’esortazione a valorizzare il lato più intimo e introverso delle persone

“L’ultimo fiore” nuovo singolo di Andrea Meda, è un brano che va oltre le apparenze e parla di resistenza, del sentirsi gli ultimi a guardare il mondo con un certo tipo di occhi e gli ultimi a coltivare certi valori.

Il testo è un’esortazione a valorizzare il lato più intimo e introverso delle persone, andando contro a quel l’appiattimento ormai generalizzato ed è dedicato a chi pensa che ci possa essere spazio anche per questo lato più profondo e umano, nonostante a volte il mondo intorno a noi sembra volerci bene solo quando siamo vincitori.

Andrea Meda è un cantautore pop del panorama vicentino.

La sua passione per la musica nasce nei banchi di scuola elementare dopo aver ascoltato l’assolo di chitarra di “Let It Be” dei Beatles.

Il suo primo approccio alla musica, di tipo chitarristico, lo porta prima a fare esperienza in progetti hard rock e, all’alba dei vent’anni, a far parte di un tributo a De André: con questa seconda esperienza capisce quanto la musica possa comunicare e si rende conto di avere qualcosa da dire. Così inizia il suo progetto solista.

Per Andrea la musica è un’esigenza comunicativa, che si rivolge a quel lato profondo e fragile dell’individuo, la sensibilità è un valore aggiunto che non va nascosto, ma vissuto con consapevolezza e fierezza, senza paura delle proprie fragilità.

Nel 2020 esce “La via di casa”, EP d’esordio autoprodotto, al quale fanno seguito nel 2021 i singoli “Senza dire niente” e “Angeli”, che lo aiutano a capire meglio la sua direzione artistica, che mette il testo al centro.

Nel 2022 firma il suo primo contratto con Time Bomb Music, con cui produce il singolo “Lo Stesso Miracolo”, pubblicato in collaborazione con Sorry Mom!.

A questo fanno seguito i singoli “Finché Aspetterò Domani” e “L’ultimo fiore”.