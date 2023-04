Techyon: positive le previsioni per il mercato ICT nel 2023

Techyon, primo Head Hunter esclusivamente specializzato nel segmento Information Technology, analizza il mercato ICT nel 2023

Il report di Anitec-Assinform – Confindustria digitale, “Il Digitale in Italia 2022 – Vol. 2” – pubblicato a novembre 2022 – prevedeva per il 2023 un andamento positivo sia per il mercato del Software e delle Soluzioni ICT sia per quello dei Servizi ICT.

Precisamente, per il periodo 2022-2025, sono stati ipotizzati i seguenti andamenti: il Cloud proseguirà la sua crescita (+24,5% annuo) fino a superare quota 10 MLD €; l’IoT arriverà a 4 MLD € (+8,8% annuo); Cybersecurity e Big Data saliranno entrambi a 1,6 MLD €; l’Intelligenza Artificiale crescerà ogni anno del 21,7% (422 MLN €) e la Blockchain arriverà a 43 MLN € (+26,5% annuo).

È pertanto molto probabile che la richiesta di professionisti IT in Italia aumenterà nel prossimo futuro. Infatti, le rilevazioni mensili del Sistema Informativo Excelsior – Unioncamere – divulgate a marzo 2023 – prevedono, per il periodo marzo-maggio 2023, un ingente aumento delle entrate di tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni, ma con una difficoltà di reperimento di tali professionisti del 53,9%.

Techyon: l’Head Hunter che semplifica la ricerca di professionisti IT

Techyon, primo Head Hunter esclusivamente specializzato nella ricerca e selezione di professionisti senior e manager nel segmento Information Technology, si distingue dalle altre società di ricerca e selezione per il suo approccio verticale e focalizzato che permette alle aziende partner di acquisire le migliori competenze del mondo dell’IT e di offrire soluzioni personalizzate e di alta qualità ai propri clienti.

L’esclusiva specializzazione dei Recruitment Engineer – le cui competenze sono in continuo aggiornamento – e l’utilizzo di tecnologie innovative – come Techyon-Search, tecnologia proprietaria sviluppata in-house che consiste nel più grande database di profili IT presente in Italia – garantiscono ai partner di Techyon un servizio di altissima qualità.

Nuove assunzioni: Techyon amplia il proprio team

Techyon non si limita solamente a selezionare i candidati IT più qualificati per soddisfare le esigenze dei propri clienti, ma è anche costantemente impegnata nella ricerca di nuovi professionisti per arricchire il proprio organico. L’Head Hunter ha infatti annunciato una nuova tornata di assunzioni a tempo indeterminato, evidenziando ancora una volta la crescita e la solidità dell’azienda.

Precisamente, in questo momento Techyon è alla ricerca di figure che andranno a popolare l’area commerciale, ma anche di professionisti del recruiting da assumere e continuare a formare in ambito IT Recruitment.

