Previsioni meteo 22 aprile 2023: nuova perturbazione in agguato

Le previsioni meteo di oggi, sabato 22 aprile 2023: tempo stabile sull’Italia prima di un nuovo peggioramento del tempo da domani

Condizioni meteo caratterizzate da maggiore stabilità sull’Italia grazie alla nuova rimonta anticiclonica che nella giornata di oggi garantirà tempo asciutto e clima primaverile. Purtroppo però queste condizioni avranno breve durata perché un nuovo impulso instabile, sempre di matrice nordatlantica, avanzerà in direzione della nostra Penisola a partire dalla giornata di domenica 23 aprile, causando un evidente peggioramento soprattutto a partire dal pomeriggio.

Rovesci e possibili temporali faranno ingresso su alto versante tirrenico e aree più settentrionali del Paese, per poi estendersi ad inizio della prossima settimana anche al centro-sud. Le temperature, al netto di un timido rialzo atteso per sabato, subiranno una nuova diminuzione per domenica, in particolare proprio al settentrione.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 22 aprile 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza velati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sui rilievi alpini. In serata locali fenomeni in arrivo sulle Alpi occidentali, asciutto altrove con nuvolosità alta in transito, in progressivo aumento.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora sole prevalente su tutte le regioni, innocui addensamenti sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni.

In Toscana giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in transito tra la sera e la notte ma sempre senza fenomeni di rilievo associati

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, nuvolosità irregolare sulle coste di Molise e Puglia. Al pomeriggio atteso qualche addensamento lungo la dorsale Appenninica, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con nubi sparse e ampie schiarite. Da segnalare solo isolate piogge pomeridiane sui rilievi interni. Sereno o poco nuvoloso dalla serata.

Temperature minime in calo al nord e sulla Sicilia, in aumento altrove; massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .