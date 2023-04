Porte in legno 3D senza vernice, l’unico marchio cinese al Salone del Mobile

La 61ª edizione del Salone del Mobile.Milano è stata inaugurata come previsto il 18 aprile, ora locale in Italia. Fondato nel 1961, il Salone del Mobile.Milano è conosciuto come l'”Olimpiade” dell’industria dell’arredamento. Porte in legno 3D senza vernice è stato invitato come unico rappresentante dell’industria delle porte in legno cinese.

L’unico marchio di porte in legno cinese invitato a Milano

Nello showroom di porte in legno 3D senza vernice al Salone del Mobile.Milano, otto porte in legno inizialmente lanciate hanno fatto un meraviglioso debutto sotto forma di installazioni artistiche, attirando partner da tutto il mondo.

Porte in legno 3D senza vernice ha trasmesso la cultura, il design e le tendenze cinesi al mondo attraverso un evento a tema Cina-Chic chiamato “DOOR TO DOOR” (Porta a Porta).

Il potere cinese sta influenzando le tendenze globali del design

La perfetta combinazione tra Cina Chic e design italiano ha fatto brillare porte in legno 3D senza vernice a Milano, attirando oltre 100 designer da tutto il mondo per visitare e scambiare idee, oltre ai partner.

Il design cinese è stato molto apprezzato a Milano. E Zhang Yiming, presidente di 3D Home, ritiene che questa sarà una tendenza: “Con l’aumento dell’influenza internazionale della Cina e il miglioramento della potenza culturale soft, l’estetica cinese in crescita sta influenzando e guidando la tendenza estetica globale nel settore dell’arredamento.”

Porte in legno 3D senza vernice si classifica al primo posto in Cina

Il secondo giorno della mostra, Euromonitor International, l’istituto di ricerca autorevole a livello mondiale, è arrivato anche a Milano e ha rilasciato il rapporto di ricerca annuale sul settore delle porte in legno al dettaglio in Cina: porte in legno 3D senza vernice si è classificata al primo posto nelle vendite nazionali nel 2022. Il rappresentante di Euromonitor International in Italia ha consegnato una lettera di dichiarazione dello stato dell’industria a Shi Zhengmin, Direttore Generale di 3D Home.

Inoltre, porte in legno 3D senza vernice ha vinto il premio Best Aesthetic Design Award dall’organizzazione di design italiana Riccardo Giovanetti Design Organization, un’organizzazione di design autorevole in Italia, per la sua eccellente capacità di progettazione. Questo rappresenta anche il più grande riconoscimento del design delle porte in legno cinese nel campo dell’estetica dell’arredamento.

Porte in legno 3D senza vernice guida il marchio di porte in legno verso la globalizzazione

Come marchio di porte in legno più venduto in Cina, porte in legno 3D senza vernice è stato coltivato nel mercato internazionale per molti anni ed è attualmente esportato in oltre 60 paesi come Europa e America. È diventata la scelta salutare di oltre 4,5 milioni di famiglie in tutto il mondo. Al Salone del Mobile.Milano, porte in legno 3D senza vernice con un avanzato concetto di design e tecnologia leader ha attratto molti imprenditori di arredamento internazionali per discutere la cooperazione.

Con l’aumento dello status internazionale della Cina, l’influenza del Creato in Cina e dei marchi cinesi nel mercato globale è in crescita. E crediamo che il potere della Cina costruirà sicuramente un nuovo modello di mercato globale per l’arredamento domestico. porte in legno 3D senza vernice e voi ci incontreremo nel 2024!