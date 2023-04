Tra il 2023 e il 2027 il mercato del lavoro italiano richiederà 3,8 milioni di addetti: di cui 2,7 milioni in sostituzione delle persone destinate ad andare in pensione

Tra il 2023 e il 2027 il mercato del lavoro italiano richiederà 3,8 milioni di addetti: di cui 2,7 milioni (pari al 71,7 per cento del totale) in sostituzione delle persone destinate ad andare in pensione e più di un milione di nuovi ingressi (il 28,3 per cento del totale) legati alla crescita economica prevista in questo quinquennio. A legislazione vigente, pertanto, nei prossimi 5 anni quasi il 12 per cento degli italiani lascerà definitivamente il posto di lavoro per aver raggiunto il limite di età. La stima è dell’Ufficio studi della CGIA che ha elaborato i dati del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal .

Posizioni e settori interessati da chi andrà in pensione

Dei 2,7 milioni di addetti totali che nei prossimi anni scivoleranno verso la quiescenza, la metà, poco meno di 1,4 milioni, interesserà i dipendenti privati e oltre 670 mila ciascuno il pubblico impiego e il mondo del lavoro autonomo. Tuttavia, se calcoliamo l’incidenza della domanda sostitutiva sul totale del fabbisogno occupazionale in ciascuna delle tre posizioni professionali analizzate (dipendenti privati, dipendenti pubblici e indipendenti), il valore più elevato, pari al 91,6 per cento del totale, riguarderà il pubblico impiego (vedi Tab. 2). Se, invece, analizziamo le filiere produttive/economiche più interessate dall’esodo degli occupati verso la pensione, in termini assoluti scorgiamo la salute (331.500 addetti), attività immobiliari, noleggio/leasing, vigilanza/investigazione, gli altri servizi pubblici e privati (pulizia, giardinaggio e pubblica amministrazione che non include la sanità, l’assistenza sociale e l’istruzione) (419.800) e, in particolar modo, il commercio e il turismo (484.500). Se, anche in questo caso, misuriamo l’incidenza della domanda sostitutiva sul fabbisogno occupazionale, i settori che entro i prossimi 5 anni si troveranno maggiormente in “difficoltà” saranno la moda (91,9 per cento), l’agroalimentare (93,4 per cento) e, in particolar modo, il legno-arredo (93,5 per cento) (vedi Tab. 3). Insomma, i principali settori del nostro made in Italy rischiano di non poter più contare su una quota importante di maestranze di qualità e di elevata esperienza.

L’esodo interesserà Basilicata, Liguria, Abruzzo, Piemonte Molise e Veneto

A livello regionale, nel prossimo quinquennio l’incidenza percentuale della domanda sostitutiva sul fabbisogno occupazionale totale interesserà, in particolare, il Veneto (73,4 per cento), il Molise (78,5 per cento), il Piemonte/Valle d’Aosta (82 per cento), l’Abruzzo (82,5 per cento) e la Liguria (85,5 per cento). La regione d’Italia più investita da questo fenomeno sarà la Basilicata (88,3 per cento) (vedi Tab. 4).

Perché si fatica a trovare personale

Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana sta provocando un grosso problema al mondo produttivo. Da tempo, ormai, gli imprenditori – anche del Sud – denunciano la difficoltà di trovare sul mercato del lavoro personale altamente qualificato e/o figure professionali di basso profilo. Se per i primi le difficoltà di reperimento sono strutturali a causa del disallineamento che in alcune aree del Paese si è creato tra la scuola e il mondo del lavoro, per le seconde, invece, sono opportunità di lavoro che spesso i nostri giovani, peraltro sempre meno numerosi, rifiutano di occupare e solo in parte vengono “coperti” dagli stranieri. Una situazione che nei prossimi anni è destinata a peggiorare: in primo luogo, come dicevamo, per gli effetti della denatalità e in secondo luogo per la cronica difficoltà che abbiamo a incrociare la domanda e l’offerta di lavoro.

Tab. 1 – I fabbisogni occupazionali (*) del prossimo quinquennio (2023-2027)

Domanda di lavoro

(2023-2027) Valori assoluti

(2023-2027) Inc. %

su totale Media annua

(2023-2027) A) Sostitutiva 2.725.200 71,7% 545.000 B) Aggiuntiva 1.073.400 28,3% 214.700 Totale domanda di lavoro (A+B)

(fabbisogno lavorativo 2023-2027) 3.798.600 100,0% 759.700

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

(*) Riguardano lavoratori dipendenti (sia del privato che del pubblico) e indipendenti (autonomi, imprenditori ecc.); rappresentano i fabbisogni occupazionali complessivi, derivanti dalla sostituzione (turnover dovuto dalla necessità di sostituzione dei lavoratori in uscita per pensionamento o mortalità) e dall’occupazione aggiuntiva richiesta dalle tendenze economiche (processo di crescita).

Tab. 2 – Fabbisogni occupazionali (2023-2027) per posizione professionale (*)

Domanda di lavoro (2023-2027)

PER POSIZIONE PROFESSIONALE A)

Sostitutiva B)

Aggiuntiva TOTALE

(A+B) Inc. % domanda sostitutiva

(su totale) Dipendenti privati 1.376.400 804.800 2.181.200 63,1% Indipendenti 673.200 206.300 879.400 76,6% Dipendenti pubblici 675.600 62.300 737.900 91,6% Domanda di lavoro

(fabbisogno lavorativo 2023-2027) 2.725.200 1.073.400 3.798.600 71,7%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

(*) La somma delle singole componenti può differire dai totali complessivi per l’effetto dell’approssimazione dei dati di origine alle centinaia.

Tab. 3 – Fabbisogni occupazionali (2023-2027) per filiera produttiva (*)

Domanda di lavoro (2023-2027)

PER FILIERA A)

Sostitutiva B)

Aggiuntiva TOTALE

(A+B) Inc. % domanda sostitutiva

(su totale) Legno e arredo 31.800 2.200 34.000 93,5% Agroalimentare 156.900 11.000 167.900 93,4% Moda 67.000 5.900 72.900 91,9% Altre filiere industriali (**) 174.300 24.200 198.600 87,8% Meccatronica e robotica 130.300 22.500 152.800 85,3% Mobilità e logistica 128.600 35.300 163.900 78,5% Formazione e cultura 324.800 111.100 435.900 74,5% Altri servizi pubblici e privati (***) 419.800 146.900 566.800 74,1% Salute 331.500 145.400 477.000 69,5% Costruzioni e infrastrutture 174.800 95.100 269.900 64,8% Commercio e turismo 484.500 272.500 757.000 64,0% Finanza e consulenza 258.400 171.100 429.500 60,2% Informatica e telecomunicazioni 42.300 30.300 72.600 58,3% Domanda di lavoro

(fabbisogno lavorativo 2023-2027) 2.725.200 1.073.400 3.798.600 71,7%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

(*) La somma delle singole componenti può differire dai totali complessivi per l’effetto dell’approssimazione dei dati di origine alle centinaia.

(**) Riguardano estrattivo/raffinazione, carta/stampa, chimica, gomma/plastica, siderurgia/metallurgia e le utilities (energia elettrica, gas, acqua, reti fognarie, rifiuti e risanamento).

(***) Comprendono attività immobiliari, noleggio/leasing, vigilanza/investigazione, servizi per edifici e paesaggio (pulizia, giardinaggio, ecc.), la pubblica amministrazione (esclusa sanità/assistenza sociale, istruzione).

Tab. 4 – Fabbisogni occupazionali (2023-2027) per territorio (*)

Domanda di lavoro (2023-2027)

PER REGIONE E RIPARTIZIONE A)

Sostitutiva B)

Aggiuntiva TOTALE

(A+B) Inc. % domanda sostitutiva

(su totale) Basilicata 21.900 2.800 24.800 88,3% Liguria 79.200 13.400 92.600 85,5% Abruzzo 56.200 11.900 68.100 82,5% Piemonte e Valle d’Aosta 225.800 49.300 275.200 82,0% Molise 12.800 3.500 16.300 78,5% Veneto 254.100 92.000 346.000 73,4% Sardegna 69.500 25.200 94.700 73,4% Lombardia 523.200 191.300 714.500 73,2% Emilia Romagna 244.900 91.000 335.900 72,9% Marche 75.100 28.000 103.100 72,8% Toscana 193.100 72.000 265.100 72,8% Calabria 60.400 23.800 84.200 71,7% Friuli Venezia Giulia 65.000 26.500 91.500 71,0% Umbria 40.700 17.400 58.100 70,1% Lazio 261.600 117.700 379.300 69,0% Campania 187.400 97.200 284.600 65,8% Puglia 140.300 73.500 213.700 65,7% Sicilia 154.800 96.600 251.400 61,6% Trentino Alto Adige 59.300 40.200 99.500 59,6% Domanda di lavoro

(fabbisogno lavorativo 2023-2027) 2.725.200 1.073.400 3.798.600 71,7% Nord-Ovest 828.200 254.000 1.082.200 76,5% Nord-Est 623.200 249.700 872.900 71,4% Centro 570.500 235.100 805.600 70,8% Sud e Isole 703.300 334.600 1.037.800 67,8%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

(*) La somma delle singole componenti può differire dai totali complessivi per l’effetto dell’approssimazione dei dati di origine alle centinaia.

Note metodologiche

La stima dei fabbisogni occupazionali a medio termine (2023-2027) è fornita dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal che utilizza un modello econometrico multisettoriale con un approccio analogo a quello seguito a livello europeo dal Cedefop. Il modello, che valorizza le informazioni acquisite periodicamente tramite le indagini Excelsior condotte presso le imprese italiane dell’industria e dei servizi, consente di prevedere l’evoluzione dell’occupazione dell’intera economia (dipendente e indipendente) per regioni, per settori (compresa la Pubblica Amministrazione) e di derivare il fabbisogno occupazionale complessivo, ossia derivante dalla sostituzione dei lavoratori (turnover dovuto dalla necessità di sostituzione dei lavoratori in uscita per pensionamento o mortalità) e dall’occupazione aggiuntiva richiesta dalle tendenze economiche (processo di crescita).

Le previsioni considerano l’intersezione di 3 megatrend (transizione digitale, transizione ambientale e transizione demografica, trasformazioni che influenzeranno profondamente la società sotto diversi aspetti e, soprattutto, la struttura occupazionale nel prossimo futuro) e 2 grandi shocks: 1) quello pandemico che ha causato perdite produttive e occupazionali rilevanti nel 2020 (progressivamente recuperate nel 2021 e a inizio 2022) avviando il processo di sostegno europeo e il PNRR che sarà nei prossimi anni tra i fattori determinanti per la crescita dell’economia e dell’occupazione; 2) l’esplosione del conflitto tra Russia e Ucraina.

I fabbisogni occupazionali (2023-2027) sono stati costruiti dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal secondo 2 scenari, uno più favorevole e uno meno. Le tabelle riportate in questa nota stampa della CGIA fanno riferimento allo scenario più favorevole che stima un fabbisogno occupazionale di 3,8 milioni di lavoratori nel periodo 2023-2027; questa stima che ha come riferimento il quadro programmatico del Governo contenuto nell’aggiornamento della NADEF (novembre 2022), e incorpora gli effetti sull’economia italiana di tutti gli interventi legati alle risorse del Piano Next Generation EU, nella sua formulazione concordata con la UE, include circa 9 miliardi di extragettito realizzato nel 2022 (frutto principalmente dell’effetto positivo dell’inflazione sul debito) e circa 21 miliardi di euro destinati nel 2023 alle misure di contrasto all’aumento dei costi energetici; questo scenario prevede una crescita economica dello 0,6% nel 2023 e dell’1,9% nel 2024, per poi stabilizzarsi all’1,3% negli anni successivi. Nello scenario avverso che prevede recessione tecnica nel 2023 (-0,2%) e una crescita negli anni successivi sensibilmente più contenuta (+1% nel 2024 e +0,5% nel triennio successivo), invece, le stime prevedono un fabbisogno occupazionale di 3,4 milioni di lavoratori nel periodo 2023-2027.