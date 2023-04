Mobilità elettrica: DKV Mobility collabora con TotalEnergies

“I nostri punti di ricarica da 7kW e 22kW si trovano in aree di sosta dedicate ai veicoli elettrici, sono alimentati al 100% da energia rinnovabile e sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, senza costi di parcheggio aggiuntivi per i punti di ricarica su strada, anche nel centro di Londra”. “Siamo lieti di accogliere i clienti di DKV Mobility nella nostra rete”, aggiunge Nicolas Garnier, Managing Director di TotalEnergies Charging Solutions UK. Source London è una rete pubblica in rapida espansione di oltre 2.000 punti di ricarica per veicoli elettrici in posizioni privilegiate in 24 quartieri di Londra. Attraverso l’implementazione di un’infrastruttura di ricarica solida e affidabile, TotalEnergies si impegna a sostenere la rivoluzione dei veicoli elettrici a Londra. Questo accordo amplierà la rete di ricarica accessibile di DKV Mobility e offrirà ai conducenti di veicoli elettrici una migliore esperienza d’uso, con oltre 413.000 punti di ricarica pubblici e semipubblici in tutta Europa. “Siamo molto lieti di avviare questa partnership con TotalEnergies”, afferma Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility. “La rete Source London gestisce punti di ricarica all’avanguardia in tutta l’area della Grande Londra che renderanno il nostro network nel Regno Unito ancora più attrattiva”.

DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, ha firmato un accordo di collaborazione con TotalEnergies per includere oltre 2.000 nuovi punti di ricarica pubblici nel Regno Unito. I nuovi punti di ricarica fanno parte del network di ricarica pubblica Source London, gestito da TotalEnergies. Questi punti di ricarica sono accessibili tramite la DKV Card +Charge e l’App DKV Mobility.