Life Is Strage DiY Fest: ecco i primi artisti in line up

Annunciati i primi 6 artisti in line up al LIFE IS STRAGE DIY FEST 2023, la terza edizione del festival organizzato dal collettivo omonimo

Sono stati annunciati i primi 6 artisti in line up al LIFE IS STRAGE DIY FEST 2023, la terza edizione del festival organizzato dal collettivo omonimo. Il festival avrà luogo venerdì 7 e sabato 8 Luglio 2023 a Selva di Trissino (Vicenza), in un anfiteatro tra il verde delle colline.

Fra i live esteri in programma troviamo gli inglesi Chalk Hands da Brighton, conosciuti per il loro mix dinamico di screamo e post rock in bilico fra intensità e melodia, e i tedeschi Le Petit Mort / Little Death da Rodgau con il loro screamo frenetico e spregiudicato. Fra le band italiane troviamo i baresi Chivàla, band post hardcore attiva dal 2017 con alle spalle live nei migliori festival del genere, e i mantovani Exhibit, band noise-punk già rivelazione dell’anno con un disco d’esordio, “Folli Rei”, che ha spiazzato critica e pubblico. Ad aprire le serate ci saranno i romani Barbed Wire, trio emo/alt-rock fresco di uscita di un secondo album malinconico ma sempre energico, e i torinesi Meo, trio screamo dal suono graffiate che concilia sfuriate repentine ad aperture melodiche.

Lo scorso anno, davanti a un pubblico di circa 1000 persone, hanno calcato il palco 14 band tra emo e punk, quest’anno l’Anfiteatro all’Aperto ospiterà i live di 15 band, con una maggiore presenza di band estere. Da oggi, fino ai prossimi annunci in line up, sono acquistabili su Eventbrite 60 biglietti Early Bird comprendenti un abbonamento ad entrambi i giorni al costo di 20€ + dpp.

Saranno presenti distro, banchetti di autoproduzioni, workshop di serigrafia, un’area food con opzioni vegane e un’area drink in collaborazione con Holiday Events. Le grafiche di questa edizione sono a cura dell’illustratrice Yanothing.