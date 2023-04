Naxa acquisisce la milanese Run Design

Naxa acquisisce Run Design e consolida la propria offerta sui canali digital e offline: l’azienda ha chiuso il 2022 con una crescita del fatturato di oltre il 20% rispetto al 2021

Naxa, agenzia specializzata in Consulenza Strategica, Comunicazione e Digital Marketing con sede nel monzese, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza del capitale di Run Design, agenzia di Milano specializzata in branding e comunicazione. Attraverso l’operazione, la seconda condotta a oggi, Naxa punta a espandere e a consolidare la propria offerta sui canali digital e offline.

Nata nel 2007 come SEO agency, con oltre 200 clienti attivi nel proprio portfolio e una forte specializzazione in ambito Arredo&Design, Edilizia&Costruzioni, Pharma&Cosmetics, negli anni Naxa si è infatti strutturata in una realtà in grado di coprire tutti i bisogni di comunicazione dei propri clienti, partendo dall’analisi strategica fino alla declinazione sui vari canali online e offline, anche grazie a progressive acquisizioni. La prima risale al 2021 con l’assorbimento dei servizi di sviluppo di app native per Android e iOS, siti web, e-commerce e gestionali professionali dell’agenzia digital Swype Lab.

“La nostra agenzia negli ultimi anni è cresciuta a ritmi molto sostenuti e si trova oggi a dover affrontare una espansione delle strategie commerciali che non può prescindere da uno sviluppo tecnico e da competenze che si fanno sempre più complesse e articolate – ha commentato Paolo Papetti, CEO di Naxa – L’esperienza di Run Design andrà perciò a completare l’offerta lì dove ancora non coperta dal nostro core business, dalla comunicazione offline alla grafica&design fino al branding. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a soddisfare tutte le necessità legate alla comunicazione dei nostri clienti”.

Dal posizionamento alla strategia, dall’identità all’experience, Run Design porterà in Naxa il corredo di talenti, know-how, competenze, esperienza e successi di branding come Visit Brescia e NovaNext, progetti di rebranding come Stresa Festival e collaborazioni stabili come quella maturata con il Gruppo Mediaset.

“In un mercato globale altamente competitivo è fondamentale distinguersi dalla massa: per questo motivo ci siamo concentrati moltissimo sulle strategie di brand – ha commentato Mauro Bosio di Run Design – Siamo una squadra di 9 persone con specializzazioni differenti ma tutte accomunate da una grande passione per la comunicazione e la creatività. Dopo 13 anni accogliamo con grande entusiasmo l’opportunità offerta da Naxa di procedere insieme più forti e integrati al fine di coprire l’intero communication journey dei clienti”.

La mission di Naxa è quella di valorizzare le idee delle aziende per renderle la chiave del loro successo, individuando le unicità di ciascuna e traducendole in una strategia di comunicazione autentica. Con questo impegno l’azienda ha chiuso il 2022 con una crescita del fatturato di oltre il 20% rispetto al 2021.