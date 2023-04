Bais a Milano e Bassano del Grappa per presentare “Disco Due”

Il cantautore e musicista veneto ma milanese d’adozione, dopo aver pubblicato, si prepara a portare dal vivo in anteprima i nuovi brani dell’album in occasione di due eventi speciali nelle sue città del cuore: gli imperdibili appuntamenti sono fissati perI biglietti per lo show milanese, per cui è necessario essere in possesso di tessera, sono acquistabili su DICE.fm mentre quelli per lo show a Bassano sono disponibili su Mailticket

“DISCO DUE” è il secondo capitolo del progetto musicale del cantautore e musicista Bais. L’album, disponibile su tutte le piattaforme in digitale e in versione CD, rappresenta la metà ritrovata del primo progetto dell’artista, “Diviso due” (Sugar, 2022). La sensazione di essere divisi a metà lascia spazio a una nuova visione di sé, più libera e pronta a condividere.

Il filo conduttore che lega tutti i brani è la libertà che il viaggio e la condivisione possono regalare. Il mare, le onde, l’acqua, il viaggio infatti sono sempre stati elementi fondamentali per l’artista, sprigionano un senso di vera libertà ripercorrendo i vari brani dell’album.

Bais vuole condividere, sia con gli ascoltatori, che con altri artisti. Tra le collaborazioni all’interno dell’album figurano Galeffi, Laila Al Habash, Paolo Caruccio, Walter Ferrari e molti altri. Il punto di partenza per questo viaggio tra le onde del mare è una vera e propria promessa che Bais fa a chi lo ascolta: “Condivido con te anche le onde del mare”. In ognuno dei brani emerge la spontaneità e la leggerezza con cui il cantautore è in grado di fotografare una sensazione o un rapporto delicato, fermandolo in musica per lasciarne una traccia dai dettagli precisi.

Bais (Luca Zambelli Bais), classe 1993, cresciuto a Bassano del Grappa, milanese d’adozione. Cantautore e polistrumentista, suona e scorre come un fiume malinconico ma sereno, con le sue capacità interpretative è in grado di trasportare chi lo ascolta in un mondo parallelo.

L’EP di esordio “Apnea”, uscito nel 2020 per Sugar, è una fusione tra pop malinconico, R&B e suoni alternativi. Nel 2021, per Sugar, pubblica la prima parte di “Diviso due”, album manifesto di un dualismo artistico tra la sua anima più pop e quella più alternativa; lui stesso si sente diviso tra sé e la rappresentazione di sé, ovvero quello che gli altri percepiscono di lui. Partecipa a Sanremo Giovani 2021 dove arriva nella serata finale.

Nel corso dell’estate del 2022, Bais ha portato la sua musica in tutta Italia con “Diviso Due Summer Tour”, durante il quale ha avuto l’occasione di esibirsi su numerosi palchi, anche come opening act dei concerti di Brunori SAS ed Elisa. A marzo 2023 pubblica il suo nuovo album “DISCO DUE” per Sugar.

Spontaneo e leggero, delicato e complesso, Bais si posiziona come un promettente e originale talento nel panorama musicale italiano.