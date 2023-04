Uno Maggio Libero e Pensante 2023 a Taranto: ecco i cantanti sul palco

Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto torna per questa edizione 2023 così speciale, ancora interamente autofinanziata: ecco i cantanti

Libertà in tutte le sue declinazioni. Nella sua bellezza e nell’orrore della negazione, a Taranto come altrove. È a questo diritto, costituzionalmente garantito, che l’Uno Maggio Libero e Pensante 2023 dedica il suo decennale. Sono 10 infatti gli anni trascorsi dal quel 2013 in cui tutto è cominciato. Un anno in cui tutto sembrava possibile, anche immaginare un evento di questa portata interamente autofinanziato e sostenuto da tutto il mondo della cultura che ne comprendesse il senso. Ed è grazie a quel coraggio e a quella voglia di cambiamento che Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto torna anche per questa edizione così speciale, ancora interamente autofinanziata, creata dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, sempre di più punto di riferimento per attivisti e cittadinanza che ancora oggi condividono la profonda convinzione che non esiste sostenibilità sociale senza sostenibilità ambientale e che non può esserci progresso senza rispetto degli ecosistemi e dei diritti umani.

UNO MAGGIO DI TARANTO, LA LINE UP

Al timone della direzione artistica anche quest’anno Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, mentre a condurre l’evento tornano per l’occasione alcuni dei conduttori che dalla prima edizione hanno gestito con passione le 12 ore di evento: Valentina Correani, Martina Martorano, Valentina Petrini, Serena Tarabini e Andrea Rivera.

Dalle ore 14, come di consueto, si esibiranno i numerosi artisti che hanno scelto di aderire all’iniziativa a titolo gratuito:

Samuele Bersani

Vasco Brondi

Vinicio Capossela

Tonino Carotone

Luca De Gennaro

Niccolò Fabi

Nino Frassica e la Los Plaggers Band

Gemitaiz

Fido Guido

Kento

La rappresentante di lista

Marlene Kuntz

Mezzosangue

Meg

Francesca Michielin

Studio Murena

Omini

Willie Peyote

Ron

Renzo Rubino

Terraros

Venerus

Insieme a loro anche due presenze speciali: il giovane attore e musicista Carlo Amleto, che con la sua poetica non confinabile farà delle incursioni comico musicali a tema, e la Uno Maggio Orchestra, una band creata per l’occasione, composta da musicisti straordinari che interagiranno con molti degli artisti in line up. Ecco la formazione: Roberto Angelini alle chitarre, Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Adriano Viterbini alle chitarre, Andrea “Fish” Pesce, alle tastiere, Rodrigo D’Erasmo, al violino, Beppe Scardino al sax baritono/flauto, Stefano “Piri” Colosimo alla tromba/flicorno.

Ma anche e soprattutto per questa edizione, la musica farà da amplificatore alla voce degli attivisti che interverranno dal palco per condividere e discutere dal vivo i temi politici intorno ai quali è nata la manifestazione. Prima tra tutte la libertà: “se dal punto di vista degli eventi storici- fa sapere il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti dovremmo considerarci sconfitti, perché le nostre profezie su Taranto si sono avverate data l’impossibilità di adeguare gli impianti e la progressiva riduzione dei posti di lavoro, sappiamo di aver intrapreso un processo lungo e complesso per far fronte alla crisi globale. Siamo parte di un meccanismo più ampio di prevaricazione e l’Uno Maggio è la riprova che noi non intendiamo lasciarci schiacciare”.

L’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto sarà in diretta su Antenna Sud e Corriere.it. Media Partner Vh1 e Pluto Tv.