Dj Sparadise & Alejandra Avalos: fuori “Vivo en el amor”

Dj Sparadise, remixer e produttore italiano, con Alejandra Avalos online sulle piattaforme streaming con il singolo “vivo en el amor”

Dj Sparadise è un remixer e produttore italiano emergente di genere house, electro, dance e pop. È nato il 16 novembre 1982 a Lodi, Italia. Completamente autodidatta, sta conquistando l’industria della musica dance con il suo tocco unico e fresco sulla musica elettronica, piazzandosi nelle classifiche fin dall’inizio della sua carriera e facendo parte di numerose compilation. Ha anche raggiunto diverse settimane nelle classifiche delle radio dance italiane.

Dal 2005 al 2007 ha collaborato con il fonico del festivalbar Marcello Catalano.

Dj Sparadise si sta affermando come produttore molto ricercato e nel corso degli anni ha collaborato con diversi artisti in tutto il mondo.

Nel novembre 2020 Sparadise sceglie Alejandra Avalos, cantautrice messicana, per realizzare una collaborazione artistica su un brano electro pop, da lui prodotto, proponendole di creare melodia e testo, realizzando così “Vivo en el Amor”.

Vivo en el amor” è una canzone allegra e piena di energia positiva, che cercherà di diffondere il suo ottimismo e di conquistare un posto nel gusto del pubblico, dei fan e dei seguaci della musica elettronica.

Non è la prima volta che Alejandra si cimenta nel genere elettronico, dal 2004 per la prima volta pubblica Amor fascíname in versione remix prodotta da Alejandro Giacomán, poi nel 2005 Claudio Yarto de Calo come DJ Yoo produce “Aquellos Ojos Verdes” (RetroTribalTrance Mix) dall’album “Radio Diva” e dal 2016 con il suo settimo album “Te Sigo Queriendo”, totalmente indipendente composto e prodotto da lei, pubblica i singoli in versione elettronica dal dj producer Defective Noise, tra gli altri dj della Repubblica Messicana, oltre a unirsi con nuove canzoni pensate, preparate, scritte, cantate e rilasciate in genere elettronico per il Pride, la Giornata dell’Orgoglio LGBTTTI, nella spianata dello Zócalo di Città del Messico, tra cui spiccano “Historia Fugaz” (2021) e “El Viaje” (2022) in co-produzione e co-autorialità con Mauricio Covarrubias Cortés, amico e grafico di Alejandra Avalos con cui ha stretto un grande sodalizio creativo.

Vivo en el Amor è una proposta fresca, ritmica e vibrante, con un immediato effetto edificante e risollevante sullo spirito…. La musica è una medicina per l’anima