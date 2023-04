Previsioni meteo 19 aprile 2023: piogge pomeridiane sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 19 aprile 2023: tempo ancora instabile nelle ore pomeridiane su gran parte delle regioni bagnate da piogge e locali rovesci

La Primavera continua ad essere un miraggio in Italia dove anche in queste ore si registrano condizioni meteo prevalentemente instabili e clima piuttosto freddo. Aria fredda continua infatti ad affluire su Europa e Mediterraneo scorrendo prevalentemente da est verso ovest e gli effetti si fanno sentire anche sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni al mattino e coperti nelle ore pomeridiane nelle quali non mancheranno piogge e locali rovesci da Nord a Sud. Per un miglioramento, che però sarà soltanto parziale, ci sarà da attendere almeno fino al weekend.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 19 aprile 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su Alpi e Appennini, neve a quote medio-alte. In serata e in nottata piogge e acquazzoni in movimento verso la Pianura Padana e neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni in Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne. In serata residue piogge in Umbria e zone interne del Lazio, asciutto altrove con graduali schiarite.

In Toscana tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi specie sulle zone interne. Generale miglioramento dalla serata con fenomeni in esaurimento ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari con locali piogge su Puglia e coste tirreniche della Calabria, sereno sulle Isole. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, ancora asciutto sulle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento con anche delle schiarite.

In Calabria tempo stabile al mattino con nuvolosità irregolare e schiarite, locali piogge solo sulle coste tirreniche centro-meridionali. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi, più probabili su zone interne e settori ionici. Migliora ovunque dalla serata.

Temperature minime in rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in lieve calo al Nord e in aumento sul resto d’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .