Moda: la Primavera/Estate di Malo è ispirata all’Africa

Tra sostenibilità e stile eterno: la Primavera/Estate di Malo è ispirata all’Africa e si svela in trame, intarsi e intrecci ispirati alla culla dell’umanità

Malo, storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, presenta “L’Arte della Terra”, la collezione primavera/estate 2023. Una collezione che si ispira alla trasformazione e alla modellazione degli elementi, alla pazienza di chi lavora per creare bellezza. Suggestioni e paesaggi dalla culla dell’umanità, l’Africa, dove ogni cosa ha avuto origine. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorate dalle esperte maestranze per creare capi senza tempo. Le tradizioni delle trame, degli intarsi e degli intrecci africani prendono vita in capolavori artigiani che convivono tra sostenibilità e stile eterno.

Il paziente lavoro di ricerca stilistica sulle origini africane si svela in punti maglia a grana ispirati alle trame delle stuoie Masai, corpose ma leggere, ricche e tridimensionali. Trafori a sorpresa, motivi a specchio come ricami tribali creano giochi di luce tra i filati più pregiati in maglioni unisex che rafforzano l’idea di capi genderless. Punti ispirati alle reti dei pescatori del Congo, fettucce in cashmere soffici e piene con motivi piazzati e dettagli calati di grande pregio. Avvolgente suede regala una sensualità sofisticata, riportando alla mente note safari. La canapa nei pull leggeri ricorda le trame di vecchie tele della Namibia sgranate e rustiche e pullover con motivi geometrici si ispirano ai tappeti magrebini.

Punti maglia ispirati alle trame delle stuoie Masai

Capi in cotone sostenibile realizzati con una lavorazione che ricorda le intricate e affascinanti stuoie Masai. Il filato è composto da una parte di cotone riciclato, certificato GRS (Global Recycle Standard). Inoltre, il cotone fa parte dell’iniziativa “Cotton For Life”, un innovativo progetto di Corporate Social Responsability, etico, solidale e sostenibile che promuove la coltivazione biologica di cotone egiziano, realizza una filiera tessile interamente eco-compatibile, socialmente responsabile andando così a incentivare una moda più sostenibile.

Ricami tribali per il maglione genderless

Un prezioso maglione girocollo genderless in puro cashmere, capolavoro di maestria artigianale. La lavorazione a losanghe, ovvero con rombi in rilievo, ispirata ai ricami tribali, è molto complessa da realizzare e richiede tempi lunghi e dilatati. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, così le fibre di prezioso cashmere sono lavorate dalle esperte maestranze per creare questo capo.

Punti ispirati alle reti dei pescatori del Congo

Maglie in vergolina di cotone realizzata con mix di lavorazioni: rombi e trafori, ispirate alle ampie e fitte reti dei pescatori congolesi. Il filato è lavorato con superba maestria al fine di renderlo estremamente liscio e tridimensionale.

Suede safari

Suede sfoderato, super leggero ed estremamente morbido, capace di riportare subito alla mente sofisticate note safari.

Fibra di canapa sgranata e rustica come antiche tele della Namibia

La canapa nelle maglie leggere ricorda le trame sgranate e rustiche delle tele della Namibia. Fibra ricca di proprietà straordinarie, termoisolante, traspirante e antibatterica, la canapa unisce alla robustezza la morbidezza, consentendo così di ottenere capi particolarmente comodi e confortevoli.

Motivi geometrici ispirati ai tappeti magrebini

Il cashmere è lavorato in modo che la maglia non risulti troppo pesante. Il mix di lavorazioni lo rende estroso nella sua semplicità. Un piccolo capolavoro di artigianalità che coniuga la maestria al cashmere più prezioso.

Tutto è avvolto da una rara raffinatezza, lettura contemporanea ma resistente agli urti del tempo. L’artigiano è colui che trasforma la materia, l’argilla in terracotta, la fibra in maglia e le sue ore di lavoro acquisiscono valore man mano che i tempi si diluiscono. Le maestranze di Malo mantengono e preservano la loro antica arte, tramandandola per non perdere una rara ricchezza, totalmente Made in Italy.

“L’Arte della Terra” è una collezione che vive attraverso quella sensibilità che rende un capo un patrimonio personale di chi lo indossa. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorate dalle esperte maestranze per creare capi senza tempo, dal lusso soffuso tipico di Malo, non ostentato ma sempre sinonimo di cura del dettaglio, classe ed eterna eleganza. L’estetica è coordinata ma pronta a modellarsi su chi sceglie di indossarla. Come materia nelle mani di un abile artigiano, ogni capo si adatta e coesiste con colui che lo indossa, in un’allure autentica e senza tempo.