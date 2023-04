Malattia invasiva da Escherichia coli: nuovo studio su caratteristiche cliniche

Uno studio pubblicato su Open Forum Infectious Diseases ha delineato le caratteristiche cliniche della malattia invasiva da Escherichia coli stratificando i casi

Escherichia coli è un batterio commensale del tratto gastrointestinale (GI). Tuttavia, i ceppi patogeni di E. coli causano una significativa morbilità e sono una delle principali cause di decessi legati a infezioni batteriche, a livello globale.

L’Escherichia coli ha la capacità di colonizzare e infettare siti extraintestinali; può causare colecistite, pielonefrite e infezioni del tratto urinario (UTI) ma anche infezioni sistemiche superando altri agenti patogeni come Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e specie di Klebsiella nella classifica come la principale causa di malattia batterica invasiva in tutto il mondo.

L’E. Coli può infatti spostarsi al di fuori del tratto gastrointestinale e infettare parti altrimenti sterili del corpo; sono chiamati E. coli patogeni extraintestinali e possono causare la malattia invasiva di E. coli (IED).

L’incidenza della malattia invasiva causata da E. coli è “significativa” ed è in costante aumento negli ultimi decenni.

Ciò è particolarmente vero tra gli anziani; precedenti infezioni del tratto urinario, molte delle quali sono causate anche da E. coli, e malattie croniche come la broncopneumopatia cronica ostruttiva, il diabete, la malattia renale cronica, la dialisi renale, la malattia epatica cronica e alcune malattie cardiovascolari sono fattori di rischio chiave per lo sviluppo di IED.

L’IED può presentarsi come infezione del tratto urinario complicata grave, sepsi, meningite, infezioni del sito chirurgico, infezione addominale e pelvica e polmonite nosocomiale che porta a malattia invasiva, rendendola una “condizione molto grave” e portando a significativa morbilità e mortalità, con circa il 10% di tutti i casi di IED che è fatale.

La resistenza antimicrobica, esemplificata dalla resistenza alle cefalosporine mediata dalla produzione di β-lattamasi a spettro esteso, è una grave minaccia per il successo del trattamento. L’identificazione precoce della sepsi e un’appropriata terapia antimicrobica sono essenziali per prevenire la progressione a shock settico, insufficienza multiorgano e morte. Tuttavia, un trattamento efficace può essere ritardato da una diagnosi errata o da una conoscenza insufficiente dell’agente patogeno causale.

Per aiutare a comprendere meglio il profilo clinico dell’IED, un gruppo internazionale di ricercatori ha condotto uno studio di coorte retrospettivo, multicentrico e non interventistico per descrivere al meglio le caratteristiche cliniche dell’IED in pazienti afferenti ad ospedali di otto paesi: Canada, Stati Uniti, Giappone, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna.

I ricercatori hanno applicato criteri clinici di sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS), sepsi o shock settico a pazienti ospedalizzati con E. coli confermato da coltura nelle urine o in un sito presunto sterile e poi hanno valutato una proposta di definizione di caso clinico rispetto alla diagnosi del medico.

Complessivamente, dei 902 pazienti con IED inclusi, il 76,5% erano adulti di età pari o superiore a 60 anni, con il 51,9%, il 25,1% e il 23% dei casi acquisiti in comunità (CA), acquisiti in ospedale (HA) e associati all’assistenza sanitaria (HCA), rispettivamente.

Alla diagnosi, quasi tutti i pazienti (96,8%) hanno riportato almeno un sintomo di IED, con i più comuni febbre (70,3%), nausea o vomito (30,8%), brividi (24,4%) e malessere (20,2%).

Tra tutti i casi inclusi, la SIRS è stata identificata nel 77,4%, la sepsi nel 65,3% e lo shock settico nel 14,1%. Lo studio ha dimostrato che il tratto urinario era la fonte più comune di infezione (52,3%), seguito dal tratto gastrointestinale per i pazienti con IED acquisita in ospedale (32,7%).

I ricercatori hanno notato che il 77,8% di tutti i pazienti ha iniziato l’uso di antibiotici il giorno della raccolta del campione di coltura. Tra i campioni di coltura, il 65,6% e il 40,8% degli isolati di E. coli erano resistenti a uno o più agenti in una o più o due o più classi di farmaci.

Inoltre, il tasso di mortalità per caso (CFR) è stato del 20%, con 180 pazienti deceduti durante il periodo di follow-up di 28 giorni. Se scomposto per età, il CFR era dello 0% nei pazienti di età inferiore ai 18 anni, del 14,5% in quelli di età compresa tra 18 e 59 anni, del 21,5% tra gli adulti di età compresa tra 60 e 75 anni e del 22,2% tra gli adulti di età pari o superiore a 75 anni.

Secondo quanto riferito, questi tassi aumentano a seconda di come è stata acquisita l’infezione: 28,3% tra le infezioni da HA, 21,7% tra le infezioni da HCA e 15,2% tra le infezioni da CA, ed era del 22,6% negli uomini e del 17,2% nelle donne.

“I dati riportati descrivono le caratteristiche cliniche stratificate per impostazione di acquisizione dell’infezione, età ed esito dell’infezione facilitando la diagnosi tempestiva e accurata di IED. Inoltre, i dati sulla resistenza antimicrobica forniscono informazioni preziose per coloro che lavorano per ottimizzare il trattamento terapeutico e la gestione del paziente” hanno concluso i ricercatori.

Questi dati si aggiungono al crescente corpo di prove “che evidenziano l’onere e l’importante esigenza medica insoddisfatta presentata dall’E. coli patogeno extraintestinale che causa la malattia invasiva da Escherichia coli”.

Joachim Doua et al., Epidemiology, clinical features, and antimicrobial resistance of invasive Escherichia coli disease in patients admitted in tertiary care hospitals. Open Forum Infectious Diseases, ofad026.

