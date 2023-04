Dal Pnrr al reddito di cittadinanza: Schlein a ruota libera con i giornalisti

Prima conferenza stampa per Elly Schlein: “Preoccupati per il Pnrr”. E sul reddito di cittadinanza dice: “Il governo dichiara guerra ai poveri”

Prima conferenza stampa per Elly Schlein, che a quasi due mesi dalla sua elezione a segretaria dem, ha incontrato i giornalisti. Dalla sanità al precariato, tanti i temi affrontati al Nazareno da Schlein, che a ridosso della festa della Liberazione ha annunciato: “Il 25 aprile parteciperò alla manifestazione di Milano”.

PNRR. SCHLEIN: SIAMO PREOCCUPATI, GOVERNO HA PERSO TEMPO

Poi il passaggio della segretaria sul Pnrr: “Aspettiamo il ministro Fitto in aula. Abbiamo l’impressione che si siano persi mesi discutendo di governance”, dice, manifestando le preoccupazioni del Pd sul rispetto della tempistica in relazione ai fondi del Pnrr. Per Schlein il governo deve chiarire in particolare “i tempi di attuazione e quali modifiche intende apportare” e ancora “siamo di fronte ai campioni mondiali di scaricabarile. Ma non regge”.

REDDITO DI CITTADINANZA RIDOTTO A SPEZZATINO, GOVERNO DICHIARA GUERRA AI POVERI

Nella sede del partito, la segretaria Pd ha parlato anche di reddito di cittadinanza: “Non sappiamo nulla di ufficiale su quello che il governo vuole fare sul decreto lavoro. Si profila uno spezzatino del reddito di cittadinanza. Noi ci siamo opposti alla guerra del governo contro i poveri e contro la povertà. Ma quello strumento pur migliorabile ha evitato lo scivolamento verso la povertà di un milione di persone in più”.

MIGRANTI: DECRETO CUTRO PORTA UNGHERIA IN ITALIA

“Il decreto Cutro, che faccio anche fatica a chiamare così per rispetto alle vittime, cerca di portare l’Ungheria in Italia, il modello ungherese, realizzato smantellando l’accoglienza diffusa degli enti locali”, ha spiegato Schlein.

DL LAVORO. SCHLEIN: DENATALITÀ COLLEGATA A PRECARIETÀ

“Quando si parla di crisi della natalità non si può vedere il nesso tra questo e la precarietà che impedisce alle donne di costruire un futuro dignitoso. Anche perché il lavoro precario è molto spesso insicuro“. Schlein sottolinea inoltre che “l’idea di proporre il subappalto a cascata – nel codice degli appalti – tende a rendere ancora più semplice schiacciare la sicurezza del lavoro”.

GOVERNO. SCHLEIN: COME METTERE IN DIFFICOLTÀ GOVERNO? SI SPACCANO DA SOLI

Come può fare il Pd a mettere in difficoltà la maggioranza? “Sono abbastanza bravi da soli a spaccarsi tra di loro. Ma quando emergono elementi di differenza all’interno della maggioranza, si instaura una competizione al ribasso verso risposte sempre più disumane. Così sul decreto migranti. Quindi non è semplice capire come inserirsi. Corrono verso le posizioni sempre più estreme e sempre più ideologiche”, risponde.

ROMA. SCHLEIN: TERMOVALORIZZATORE EREDITATO, NOI AFFIANCHIAMO AMMINISTRAZIONE

La segretaria del Pd si è espressa anche a proposito delle mozioni di M5s e Sinistra-Verdi contro il termovalorizzatore di Roma : “Il termovalorizzatore di Roma è una scelta che era stata presa dall’amministrazione di Roma prima del congresso del Pd e prima che si insediasse la segreteria. Non era oggetto del programma delle primarie. A noi interessa contribuire ad accompagnare l’amministrazione su tutto ciò che deve venire prima, cioè come riusciamo a ridurre i rifiuti, aumentare la differenziata, recuperare le materie prime e seconde e poi capire come gestire quel che residua. L’amministrazione ha ereditato una situazione molto complessa. Nelle primarie noi non abbiamo mai preso una posizione contro il termovalorizzatore. Ma siccome esistono sensibilità diverse nel partito, mi impegnerò a favorire il confronto tra l’amministrazione e la cittadinanza. Ma ripeto, queste sono scelte già fatte”, aggiunge.

ROMA. SCHLEIN: VOTEREMO CONTRO MOZIONI M5S E VERDI SU TERMOVALORIZZATORE

“Immagino che voteremo contro gli ordini del giorno” sul termovalorizzatore di Roma. “Ciò non vuol dire che non continueremo a coltivare il dialogo con le altre opposizioni”.

MATERNITÀ SURROGATA. SCHLEIN: DISPONIBILE AL CONFRONTO CON TUTTI I FEMMINISMI

Sulla gestazione per altri Schlein ha spiegato: “Ho letto in questi giorni alcuni appelli e documenti. C’è da parte mia e nostra una piena disponibilità a confrontarci con tutti i femminismi plurali e le persone che su questo hanno voglia di avere un confronto. Confermo la mia piena disponibilità su questo tema”.

GOVERNO. SCHLEIN: DISPONIBILE A CONFRONTO CON MELONI

Un confronto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni? “Se ci saranno delle occasioni in cui potrà essere utile un confronto anche di persona con Giorgia Meloni io sono disponibile. Mi sembra normale in una democrazia”, ha detto Schlein come riferisce la Dire (www.dire.it).