Amicizia #Sottoilglicine: al via il contest fotografico di Villa Bardini

“Amicizia #Sottoilglicine”, torna il contest fotografico: le cinque immagini più belle saranno condivise sul profilo Instagram di Villa Bardini per una votazione pubblica

La pergola del Giardino Bardini tornerà a coprirsi di tante sfumature diverse di viola intorno a metà aprile: è atteso per quel periodo l’inizio fioritura del glicine davanti a uno dei panorami più spettacolari di Firenze. E i visitatori armati di obiettivi e cavalletti o semplicemente di ispirazione e sensibilità potranno partecipare al contest fotografico #Sottoilglicine” che premierà i cinque migliori scatti pubblicati su Instagram dal 20 aprile al 2 maggio 2023.

Il concorso quest’anno ha per tema l’Amicizia. Nel linguaggio dei fiori e delle piante il glicine, in Cina ed in Giappone, simboleggia proprio l’amicizia e in diverse storie si narra che gli imperatori durante i loro viaggi portassero con sé dei piccoli bonsai di glicine, da regalare in segno di amicizia e benevolenza.

La classifica delle fotografie vincitrici del concorso, come d’abitudine, sarà a cura della community di @VillaBardini.

L’iniziativa del contest fotografico è di Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il suo soggetto strumentale Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, che gestisce il complesso di Villa Bardini. Il contest è aperto a tutti: è sufficiente seguire @VillaBardini su Instagram, visitare il giardino e pubblicare sul proprio profilo una foto sul glicine utilizzando il tag @villabardini e gli hashtag #VillaBardini, #Sottoilglicine e #GlicineBardiniContest.

Le cinque immagini più belle saranno selezionate da una giuria e verranno condivise sul profilo Instagram di Villa Bardini per la votazione pubblica, che si svolgerà su Instagram nelle giornate del 6 e 7 maggio 2023. Una volta concluso il concorso le foto vincitrici saranno anche esposte all’interno di Villa Bardini. Come premio, il vincitore del contest potrà entrare gratuitamente con un accompagnatore a tutte le mostre di Villa Bardini in programma nel 2023 e al giardino Bardini. Gli altri quattro classificati avranno anch’essi l’accesso gratuito singolarmente.

“È per festeggiare la bellezza della pergola di glicine di Villa Bardini che ogni anno proponiamo ai visitatori di partecipare al contest fotografico. La fioritura è salutata sui social da un tripudio di fotografie, è così che la pergola è diventata un simbolo di Villa Bardini riconosciuta in tante parti del mondo – commenta Jacopo Speranza, presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron –. Siamo alla terza edizione del contest che da quest’anno si chiamerà ‘Sotto il glicine’ e premierà le foto che sapranno esprimere, tramite il fiore, il sentimento dell’amicizia. Buon divertimento a tutti”.

Per maggiori informazioni e leggere il regolamento visitare villabardini.it. E per seguire l’avanzamento della fioritura guarda la webcam dedicata sullo stesso sito.