ZIM e HAI AN annunciano la nascita di Lotus Link

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. e Hai An Transport and Stevedoring Joint-stock Company (“HATS”) lanciano Lotus Link, una joint venture per la gestione di servizi di trasporto marittimo nazionali in Vietnam

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. e Hai An Transport and Stevedoring Joint-stock Company (“HATS”) hanno annunciato il lancio di Lotus Link, una joint venture per la gestione di servizi di trasporto marittimo nazionali in Vietnam. Lotus Link riunisce le competenze e la copertura globale, regionale e nazionale di ZIM e Hai An.

La joint venture servirà i principali porti del Vietnam (Ho Chi Minh, Danang e Haiphong), nonché le province satelliti e l’entroterra – dove attualmente l’accesso diretto ai servizi di spedizione internazionali e nazionali è limitato – a vantaggio dei produttori, degli importatori e degli esportatori vietnamiti.

Come estensione dei servizi di spedizione forniti ai suoi clienti, la joint venture fornirà anche servizi logistici terrestri, come il trasporto di merci e i servizi di intermediazione doganale. HATS, con sede centrale a Haiphong e uffici in tutto il Vietnam, è quotata alla Borsa di Ho Chi Minh City. HATS opera attivamente nel settore del trasporto marittimo nazionale in Vietnam da oltre 10 anni ed è oggi uno dei maggiori operatori di linea in Vietnam.

Inoltre, HATS è impegnata in un’ampia gamma di attività marittime e logistiche, tra cui operazioni di terminal, servizi offshore, operazioni di deposito container di agenzie marittime e magazzini. Lotus Link prevede di lanciare il suo primo servizio a marzo, impiegando navi battenti bandiera vietnamita per servire i traffici locali e internazionali. La joint venture prevede di espandere la propria presenza a Ho Chi Minh City e Danang nel corso dell’anno. Lotus Link ha sede ad Haiphong ed è diretta da Huy Dang Quy.