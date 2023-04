Nigra pubblica il suo nuovo singolo: fuori “Palayork”

Il giovane artista pugliese Nigra pubblica il suo nuovo singolo: “Palayork”. Il brano è in radio e online sulle piattaforme digitali

Musica leggera con significati importanti – Palayork appare come un singolo modaiolo dalle sonorità Drill e un party mood riconoscibile, ripete come un mantra la frase “è sempre festa”, ma scrutando più a fondo, si possono cogliere aspetti e significati che vanno ben oltre la spensieratezza. “Palayork” di Nigra attacca l’ignoranza generale di piccole città come Palagiano, non risparmiando critiche sull’inquinamento, proponendo uno specchio critico sull’intera provincia di Taranto e sul modo in cui la si vive oggi.

Questo singolo ha avuto il supporto della recente realtà “Pink Racket”, nata da Nigra stesso in collaborazione con Francesco RF Rubino. Il Sound, prodotto in gran parte da Luca Massafra aka Anatema, si distingue per personalità e attualità.

Il videoclip, tra numerosi easter egg della cultura pop, racconta preoccupazioni, gioie e dolori di un ragazzo lavoratore, che alla sera fa festa con la sua gente.

Realizzato da Marco Ritelli con la collaborazione di Antonio Coppola, l video termina con una dedica per una persona scomparsa prematuramente e molto cara all’artista.

Niccolò Gravina, classe 96, in arte Nigra nasce a Taranto e comincia a fare musica all’età di 10 anni. Dopo “Per Forza”, il suo primo singolo, nel 2019 fonda la sua prima label indipendente:la Rockabilly Circus. Il suo AKA Rockabilly Baby nasce con l’idea di unire la musica club con un attitudine più rock, ed è proprio da questo che deriva il nome della sua etichetta, la ricerca musicale che Nigra intraprese era proprio rendere dei suoni derivanti da generi come il punk e l’emo più affini ad un ambiente come il club(nel senso più americano del termine) ispirandosi a figure come quella di “Elvis Presley” e cercando di riproporre ,con suoni e atmosfere più moderne, l’impatto di quel tipo di musica. Dal 2019 al 2020 pubblica svariati progetti come “666”, “Tu & Io EP”, “Ok Ciao” e tanti altri.

Nel 2021 Nigra firma con Sorry Mom! e nel 2022 entra a far parte di “Be NEXT Music” con il supporto di “Sony Music Italia”, al momento è al lavoro sul suo primo disco ufficiale che uscirà nel 2023. Il genere di Nigra è molto eterogeneo, si passa dal pop sperimentale al punk rock, dall’elettronica “Future Bass” al’urban più moderno il tutto però unito da una scrittura molto emotiva e a tratti così reale che a volte non può far a meno di essere un tantino politicamente scorretta, da lui stessa definita “psychodolce” che, con il suo equilibrio, riesce ad essere semplice ed efficace per tutti i generi con cui Nigra sceglie di esprimersi.