Logistica: ABB continua a investire sui robot

ABB rafforza il suo impegno sul mercato USA con l’inizio dei lavori di espansione dell’attuale sede centrale della robotica nordamericana ad Auburn Hills

ABB ha rafforzato il suo impegno nei confronti di uno dei mercati più importanti per i suoi clienti – gli Stati Uniti – con l’inizio dei lavori di espansione dell’attuale sede centrale della robotica nordamericana e dello stabilimento produttivo di Auburn Hills, nel Michigan.

Il completamento del progetto è previsto per novembre 2023 e rappresenta un investimento di 20 milioni di dollari. L’espansione creerà 72 nuovi posti di lavoro altamente qualificati nella zona ed è sostenuta da una sovvenzione di 450.000 dollari del Michigan Business Development Program. “Il nostro investimento è un passo significativo per accelerare la leadership globale di ABB Robotics nello sviluppo e nella produzione di soluzioni robotiche all’avanguardia negli Stati Uniti, per le Americhe”,

ha dichiarato Sami Atiya, Presidente di ABB Robotics and Discrete Automation.

“Con l’accelerazione delle mega-tendenze globali della carenza di manodopera, dell’incertezza, del vicino reshoring della produzione e del desiderio di operare in modo più sostenibile, un numero sempre maggiore di aziende si rivolge all’automazione per costruire la propria resilienza, migliorando al contempo l’efficienza e la flessibilità. La nostra struttura ampliata ci aiuterà a servire meglio i clienti negli Stati Uniti e in tutte le Americhe, dando loro accesso a soluzioni automatizzate innovative”.

Aggiungendosi ai 14 miliardi di dollari che ABB ha già investito negli Stati Uniti dal 2010, l’ultimo investimento nella sede e nello stabilimento di Robotica andrà a beneficio dei clienti delle Americhe, in particolare di quelli dei settori in crescita come i veicoli elettrici, la sanità, il packaging e la logistica.

L’espansione, che aumenterà in modo significativo la capacità produttiva dello stabilimento, risponde all’aumento della domanda di automazione da parte del 70% delle aziende statunitensi che desiderano portare la produzione più vicino a casa, come rivelato dal sondaggio condotto da ABB Robotics su 1.610 dirigenti negli Stati Uniti e in Europa nel giugno 2022.