Interflora main sponsor della Nazionale italiana beach volley sordi

I fiori a supporto del linguaggio non verbale: Interflora diventa main sponsor della Nazionale italiana beach volley sordi

Da quest’anno Interflora è main sponsor della Nazionale Italiana di beach volley sordi, sia femminile che maschile.

La scelta di stare al lato della F.S.S.I. (Federazione Sport Sordi Italia) da parte di Interflora non è certo casuale. I fiori infatti sono l’emblema della comunicazione non verbale, sono la prova che esistono infiniti modi di esprimersi e di comunicare con il prossimo, e che la sensibilità all’ascolto e al dialogo non dipende certo dalle parole.

Si tratta di un gesto importante da parte del brand leader nella consegna di fiori, piante e regali a domicilio in tutto il mondo, dovuto da una presa di coscienza rispetto ai problemi quotidiani che possono incontrare le persone sordomute, e la volontà di dare un supporto concreto e reale allo sviluppo di alternative sane e percorribili da chi, per nascita o circostanza, è sordo.

Lo sport rappresenta uno strumento importante per la socializzazione, la normalizzazione degli ostacoli e la ricerca del buonumore. L’allenamento insegna la costanza, la perseveranza, lo sviluppo di capacità che vanno al di là di quelle del nostro corpo. È un allenamento mentale e di spirito che permette di vedere che tutto è relativo e il superamento dei limiti fisici, e che mette in evidenza che i limiti veri si trovano dentro di noi, nella nostra testa, e che non c’è niente di più liberatorio che riuscire ad abbatterli e andare oltre.

Interflora sarà presente con il logo sulle magliette da allenamento della nazionale, sulla carta intestata, nelle pubblicità social e sulla pagina web della FSSI: per supportare la nazionale in vista del campionato del 2024 e, più a lungo termine, dei Mondiali di Tokyo del 2025 – Deaflympics. Accompagnerà, infine, la Nazionale nei raduni di preparazione.

Luca Gerini, CEO di Interflora Southern Europe, ha dichiarato come “la nazionale italiana sordi rappresenta una grande fonte di ispirazione ed un simbolo di inclusione per tutti. La passione e la determinazione di questi atleti ci hanno conquistato fin dal primo momento e siamo felici di poterli sostenere in questo importante percorso”.

Per il segretario generale della FSSI Fabio Gelsomini “si concretizza con Interflora una partnership importante dai fini virtuosi, anche in appuntamenti straordinari come il 25th Summer Deaflympics di Tokyo a supporto della Nazionale italiana beach volley sordi”.