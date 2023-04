Design Week 2023: startup protagoniste nel Certosa District

Alla Design Week 2023 arrivano nel Certosa District imprese, startup e professionisti impegnati nella progettazione di soluzioni per il futuro dell’abitare

Dal 18 al 23 aprile in occasione della Design Week 2023 arrivano nel Certosa District imprese, startup e professionisti impegnati nella progettazione di soluzioni per il futuro dell’abitare, selezionati da Designtech, il primo hub di innovazione tecnologica dedicato al design.

Situato nella zona nord-ovest di Milano, Certosa District è il quartiere al centro di un importante progetto di riqualificazione promosso da RealStep, società italiana specializzata nella rigenerazione urbana sostenibile di siti ex industriali, main partner delle iniziative targate Designtech in programma durante la settimana.

Un connubio – quello fra Designtech e RealStep – che nasce proprio attorno alla volontà di ricercare e sviluppare le modalità più interessanti in grado di migliorare il modo in cui viviamo unendo real estate, tecnologia e design, a partire da valori di sostenibilità e innovazione.

Non a caso, protagonisti della Design Week 2023, saranno alcuni luoghi all’avanguardia del Certosa District che testimoniano la collaborazione sempre più consolidata fra queste due realtà: dal C.space, la tech lounge aperta lo scorso autunno nel complesso della Forgiatura in via Varesina 162 quale spazio pensato per la condivisione e il co-design, partirà il Podcast di Designtech; punto nevralgico del Fuorisalone nel Certosa District saranno gli affascinanti spazi ex industriali de La Cattedrale dove si svilupperà il concept dell’esposizione “Innovation for Living” progettata da Pininfarina Architecture, al cui interno sarà visibile in anteprima per l’Italia la nuova Microlino, un piccolo concentrato di design ed innovazione nella smart mobility lanciato in Italia da Koelliker.

Ad animare gli spazi sarà la presenza di numerosi innovatori attivi nei settori dell’arredamento, del biotech, dell’IoT, della AI, della Blockchain stampa 3D e della realtà aumentata.

Non mancheranno inoltre una serie di eventi collaterali come talk dedicati all’innovazione, tra Disruptive Beauty (18 aprile ore 18:15), rigenerazione urbana (19 aprile ore 17:45) e Digital Innovation (20 aprile ore 17:00); un workshop sul tema della mobilità del futuro (19 aprile ore 18:45); la performance Il Colore della visione, su script di Livia Castiglioni (21 aprile ore 19:30); live music ogni giorno dalle 18:00 con differenti dj e format, tra cui Il Giardino dei Visionari (23 aprile ore 18.00).

Da qui verrà inoltre svelato in anteprima ai visitatori il cantiere della nuova CoFactory, in fase avanzata di costruzione, che Designtech prevede di inaugurare il prossimo settembre mettendo a disposizione di aziende e professionisti le più avanzate e interessanti tecnologie di prototipazione rapida.

La Design Week in avvio rappresenta un ulteriore tassello dell’importante percorso che ci vede al fianco del nostro partner Designtech, unendo sviluppo immobiliare, design e innovazione – dichiara Stefano Sirolli, Ceo di RealStep Sicaf.

Da qualche anno stiamo infatti portando avanti la riqualificazione del Certosa District con una precisa visione che mette al centro la persona e il suo benessere. In dialogo con il tessuto territoriale, la nostra strategia punta ad integrare nel quartiere tutti i servizi necessari per rispondere alle esigenze delle persone nella loro quotidianità. Un nuovo modo di progettare a partire dalla qualità della vita. Un sistema di attività che va dalla qualità dell’ambiente, sia abitativo che lavorativo, con spazi verdi ed edifici altamente sostenibili carbon free, fino alla qualità del tempo libero e addirittura del cibo, ambito in cui abbiamo avviato un inedito percorso di scouting per portare nel Certosa District eccellenze del food italiane e internazionali. Le prime aperture, entro giugno, saranno Crosta, Loste Café, e Lafa – gruppo Røst e Kanpai”, prosegue Sirolli.

Quest’anno il circuito fuorisalone di Designtech da Certosa District sarà direttamente connesso con la manifestazione di Isola Design Festival, nel vicino quartiere Isola, collegato anche fisicamente grazie al servizio car shuttle totalmente sostenibile garantito dai mobility partner Koelliker e Iveco.