Tra Roma e Vallelunga la 9ª edizione di Fleet Motor Day

Saranno 40 le case automobilistiche per la 9ª edizione di Fleet Motor Day, in programma il 18 e il 19 aprile 2023 tra Roma e Vallelunga

Si prospetta un’edizione da record per Fleet Motor Day, che si svolgerà tra Roma e l’Autodromo di Vallelunga i prossimi 18 e 19 aprile.

Confermato il format con doppio appuntamento nella 9ª edizione di Fleet Motor Day, la manifestazione dedicata alla mobilità aziendale organizzata da Fleet Magazine in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio e delle Associazioni ANIASA e UNRAE.

MARTEDÌ 18 APRILE A ROMA – Spazio ai contenuti, le tavole rotonde

Presso Lo Spazio Vittoria di via Vittoria Colonna, si svolgeranno due tavole rotonde di approfondimento istituzionale e tecnico, a cui si aggiungerà, per la prima volta nella storia dell’evento, una prestigiosa sessione nella quale verranno coinvolti i numeri uno delle Case. Che ci racconteranno come i costruttori si stanno preparando al cambiamento. Proprio (l’epocale) cambiamento sarà al centro di tutti i dibattiti. Che il settore automotive dovrà affrontare dapprima al proprio interno, per poi poter gestire le plurime metamorfosi richieste dall’agenda mondiale.

C’ERANO UNA VOLTA LE CASE

Come e perché le Case automobilistiche si stanno trasformando

Marco Santucci – Ceo Jaguar Land Rover Italia

Alain Visser – Ceo Lynk & Co International

Andrea Bartolomeo, Country manager MG Italy (Saic Motor group)

Roberto Pierantonio – Managing Director Mazda Motor Italia

LA GRANDE CORSA

Come arrivare al 2035 tra batterie, e-fuel e biocarburanti

Alberto Viano – Presidente ANIASA

Salvatore Saladino – Country Manager Dataforce Italia S.r.l.

Franco Del Manso – Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici UNEM

Andrea Cardinali – Direttore Generale UNRAE

Rappresentante delle istituzioni tbd

LA MOBILITA’ AI TEMPI DELLA TELEMATICA

Nuovi servizi e opportunità dalla trasformazione tecnologica in atto. Per i noleggiatori, che non offrono più solo il “ferro” e per le società di telematica, sempre più presenti e attive nelle flotte aziendali.

Furio Marangio – Direttore Vendite Large & National di Arval Italia

Dario Cerruti – Direttore Commerciale di Drivalia

Fabio Saiu – Director Leasing & Rental Europe di Geotab

Giulio Foldes -Direttore Commerciale di LeasePlan

Massimo Braga – VP/Direttore Generale di LoJack

Maurizio Capogrosso – Consigliere Osservatorio Top Thousand

MERCOLEDÌ 19 APRILE ALL’AUTODROMO DI VALLULENGA – LE PROVE IN PISTA

I Fleet&Mobility Manager delle aziende potranno mettersi alla guida dei modelli messi a disposizione dalle 40 case automobilistiche presenti al Fleet Motor Day: Audi, BMW Group (con i brand BMW e Mini), Ford, Ford Pro, Hyundai, Jaguar Land Rover, KIA, Koelliker (con i brand Aiways, B-ON, EVUM, Maxus, SsangYong e Wuzheng), LYNK & CO, Mazda, MG, Nissan, Renault, Skoda, Stellantis (con i brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot), Tesla, Toyota Motor Italia (con i brand Toyota e Lexus), Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Volvo.

Inoltre i Fleet&Mobility Manager potranno confrontarsi e incontrare le aziende che operano nei diversi settori dell’automotive, come il noleggio (ALD Automotive, Alphabet, Arval, Athlon Car Lease, Drivalia, Europcar, LeasePlan, Leasys, Mobilize, OK Mobility, Program, SIFÀ, Sixt, UnipolRental, VWFS), telematica e fleet management (Avrios, Echoes, Fleet Support, Geotab, LoJack, Targa Telematics), energia (Enel X Way, IP, Irengo, Q8, allestimenti (Baggio & De Sordi, Focaccia Group, Gema); e di altri servizi della filiera della mobilità (CSM 360, Dekra).