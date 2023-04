Maurizio Caimi in libreria con “PNL. Neuroscienze e persuasione”

Disponibile nei negozi fisici e online il nuovo libro di Maurizio Caimi dal titolo “PNL. Neuroscienze e persuasione. Essere leader è facile (se sai come farlo)”

La comunicazione, verbale e non verbale, con tutte le sue varianti e sfumature, è l’essenza della leadership carismatica. I leader, la cui memoria rimane nel tempo, quelli amati e rispettati, hanno in comune una sorta di X-factor della leadership. Essi hanno qualcosa di particolare, di ammaliante, che vorremmo comprendere e, di riflesso, possedere. Si tratta di programmazione neuro-linguistica, neuroscienze e persuasione, le abilità raccontate in questo libro, in una nuova edizione aggiornata e ampliata. Metterle in pratica sarà utile per chi desidera affermarsi nel mondo del lavoro ed essere riconosciuto come un leader carismatico.

Maurizio Caimi è coach e formatore. Coniuga esperienza nella comunicazione con la conoscenza delle neuroscienze, delle tecniche di persuasione e della programmazione neuro-linguistica (PNL). È speaker in conferenze sui temi della comunicazione persuasiva e del marketing non convenzionale, tiene lezioni universitarie e master; è docente senior nella formazione manageriale sulle tematiche del Marketing persuasivo e della Business Communication, insegna Sviluppo della creatività e del pensiero laterale. Ha introdotto in Italia il Vocal Coaching per la leadership manageriale, creato gli strumenti dello Smart Business Mind e del Persuasion Engineering Model per le aziende.