In radio “Cento Notti”, il nuovo singolo di Malecherifarei

Un percorso di dieci canzoni che inizia proprio con “ Cento Notti ”, il brano di apertura dell’album, dove il cantautore bolognese ci accoglie nel suo mondo interiore e ci accompagna, facendoci sentire parte dello stesso viaggio. Ci invita ad arrenderci alle emozioni più belle, a dirci quelle cose forti che abbiamo sempre paura a dirci, a rimanere insieme. E a mettere via delle pistole che, tanto, non sparano più in là del blu.

Malecherifarei è il progetto musicale di Michele Maccaferri, bolognese classe 1985. Diplomato al liceo classico, lascia a pochi esami dalla laurea la facoltà di scienze e politiche ed inizia a lavorare come fotografo. Dopo 10 anni dedicati alle arti visive, di cui 5 passati in Sud America, torna a Bologna definitivamente nel 2016 per dedicarsi alla sua passione più grande, la musica. Il primo disco omonimo, di cui scrive testi, musiche e arrangiamenti originali, viene registrato nel 2018 all’Over Recording di Ferrara con la produzione di Paolo Valli ed esce a gennaio 2020. È un concept album sulla fine di un’importante storia d’amore, propone un rock senza tempo dalle forti tinte elettriche e cantautorali. Il primo singolo “Sangue nelle Vene” è entrato in classifica iTunes top 100 e top 10 singoli rock. “Altomare” è invece stato selezionato in una playlist della popolare serie Tv spagnola “La Casa de Papel”. L’inverno seguente Michele registra a Roma il suo secondo album, composto da dieci brani di cui è nuovamente autore di testi e musiche originali, prodotto dal maestro Roberto Guarino. Il primo singolo estratto dall’album è “Vertigine”, pubblicato il 28 ottobre del 2022 che si posiziona al 6° posto della classifica dei singoli Alternative Rock più venduti in Italia. Il disco creato in “Cento notti”, e da qui il titolo, esce lanciato dal singolo omonimo.