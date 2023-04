L’importanza dell’allontanamento piccioni

L’allontanamento piccioni e in generale volatili prevede l’installazione di dissuasori e deterrenti. La presenza di piccioni, gabbiani, storni e passeri nei centri abitati e industriali può causare importanti danni a persone, edifici privati, aziende e unità industriali. Un’eventuale infestazione di volatili rappresenta infatti un pericolo sia per gli individui, in quanto questi animali sono vettori di sporcizia e veicolo di trasmissione di patogeni, sia per le strutture a cui causano danni per via del guano deposto in particolari zone.

Siamo abituati a vedere nelle nostre città diverse tipologie di volatili, piccioni soprattutto, ma si tende a sottovalutare l’impatto che la presenza di queste specie può avere sulle persone, gli edifici urbani tra cui le strutture come condomini e aziende.

Le zone colpite da questi infestanti sono molteplici e con caratteristiche molto diverse fra loro, poiché i volatili hanno la grande abilità di adeguarsi alle differenti conformazioni dei fabbricati, sia in ambito civile che industriale. Le aree più comuni per la nidificazione e la ricerca di alimenti sono le parti sporgenti e riparate degli edifici, come cornicioni, balconi, davanzali o tetti. Gli alimenti per questi animali sono reperibili in prossimità delle aree dove si consumano cibi o dove sono presenti fonti d’acqua – bar, ristoranti, scuole, università, fontane – e nelle zone dedicate allo stoccaggio degli scarti alimentari.

Vista la pericolosità dell’infestante, le stringenti normative (la fauna selvatica, tra cui vi rientrano anche i volatili, è tutelata da specifiche norme legali (L.968/77) e le numerose variabili che possono intervenire nell’identificazione di una soluzione, per l’attività di allontanamento piccioni è sempre consigliabile riferirsi ad esperti del settore in grado di intervenire con soluzioni su misura, certificate, a norma di legge e sempre rispettose degli animali.

Disinfestazione piccioni

Il Bird Control, o disinfestazione piccioni e altri volatili, è l’unica soluzione a norma di legge per controllare i rischi generati dall’invadenza di questi infestanti per proteggere le aziende, i monumenti e le abitazioni private da danni che questi possono provocare. Grazie ad un approccio integrato di più soluzioni, il Bird Control mira a ripristinare le corrette condizioni ambientali mediante le fasi di pulizia, disinfezione e disinfestazione sempre nel rispetto del benessere animale e senza utilizzo di sostanze tossiche.

Dissuasori per piccioni

È fondamentale adottare i giusti dissuasori per l’allontanamento piccioni che possano sia garantire la protezione delle aziende dalla loro minaccia sia promuovere un approccio non-crudele in linea con gli aspetti normativi che regolano la convivenza con questi animali. La mancata applicazione di prassi specifiche, anche in fase edificatoria e di ristrutturazione di un edificio, potrebbe portare alla diffusione di gravi infestazioni.

Ma quali sono i dissuasori per piccioni proposti per l’allontanamento volatili?

Barriera anti piccioni per pannelli fotovoltaici

Estremamente adattabile alla tipologia di tetto, la barriera anti piccioni per pannelli fotovoltaici consente di tamponare la nicchia presente fra la sommità della falda e i pannelli soprastanti. Queste barriere sono adatte sia per uso privato nei condomini sia in ambito industriale e sono di facile installazione.

Aghi per piccioni

I dissuasori ad aghi per piccioni e altri volatili sono soluzioni immediate ed efficaci per allontanare gli uccelli infestanti e sono adatti per proteggere superfici non raggiungibili abitualmente dall’uomo. Il loro utilizzo è pensato per chi cerca una soluzione di disinfestazione a lungo termine con un significativo risparmio sui costi di pulizia e manutenzione.

Rete antipiccione

Le reti antipiccione impediscono agli uccelli di posarsi e nidificare in aree che i volatili infestano facilmente perché protette e riparate. Estremamente versatile, questo sistema può essere adattato a qualsiasi struttura edilizia interessata dall’infestazione fornendo una soluzione immediata e personalizzata.

Dissuasori sonori per piccioni

Tra i volatili infestanti, gli storni rappresentano un rischio elevato per alcune aree urbane e rurali. In particolare, in Italia gli stormi di storni raggiungono il nostro paese durante i cambi di stagione, provenendo per la maggior parte da regioni europee nord orientali.

I dissuasori sonori o acustici contro gli storni sono uno strumento efficace per l’allontanamento degli stessi. Gli storni sono uccelli particolarmente sensibili ai metodi di allontanamento sonori e questo tipo di dissuasori sonori riproducono versi di allarme di altri uccelli, e i versi di predatori temuti dagli storni. Il risultato è che gli storni preferiranno dirigersi lontano dal presunto pericolo, evitando di danneggiare le strutture e disturbare la quiete pubblica.

Fili instabili per piccioni

I fili instabili per piccioni rappresentano una soluzione non invasiva per il volatile e per la struttura, questo metodo lavora sull’elasticità del filo che rende instabile qualsiasi superficie su cui viene installato.

Dissuasore elettrico

Il dissuasore elettrico protegge le superfici tramite scariche elettrificate non dannose, in grado di allontanare i volatili di ogni tipo ed impedendo la posa. I dissuasori elettrici risolvono le infestazioni di volatili e preservando il design delle strutture su cui vengono installati.

Cacca di piccione

La cacca di piccione, conosciuta anche come guano, è una sostanza naturale formata dalla decomposizione di escrementi. Si accumula in posti come sottotetti, grondaie, volte, davanzali, balconi e ringhiere di case e aziende. Un solo piccione può produrre annualmente fino a 2,5 Kg di guano, imbrattando strade ed edifici con conseguenze estetiche e potenziale rischio igienico-sanitario nonché danneggiamento di immobili e monumenti per corrosione. La cacca di piccione, come anche i residui di penne e detriti cutanei possono essere causa di allergie nell’uomo, e nelle feci si possono moltiplicare numerosi microrganismi dannosi. Inoltre, il guano depositato sugli edifici, sciogliendosi con le piogge, rilascia sostanze acide che danneggiano le strutture.

Per informazioni più dettagliate, si rimanda al contenuto di approfondimento “ALLONTANAMENTO PICCIONI E VOLATILI” di Rentokil, azienda Leader di Mercato nelle soluzioni di allontanamento infestanti.