I Five Hundred pubblicano il disco “Romantici”

L’amore e i 20 anni raccontati in 8 tracce sincere dal carattere disco-pop. “Romantici” è il primo album in studio dei Five Hundred. Il titolo deriva dal significato dei brani che, quasi sempre, raccontano delle storie in cui i sentimenti sono protagonisti. Da un’infatuazione tra le luci del club a un amore più puro e adolescenziale, da un bisogno di sentirsi capiti a una continua sensazione di essere inadatti al mondo odierno; i tre ragazzi piemontesi mettono in musica il loro modo di parlare d’amore, quello dei 20 anni, degli amici, del mondo che gira senza a volte capire come. Insieme al loro produttore Paolo Caruccio (in arte Fractae) e Denis Chiatellino, in questo lavoro hanno voluto sperimentare ed esprimere a pieno le loro influenze e la loro identità artistica. Le vibes anni ’80 e la musica elettronica di fine anni ’90 fanno parte del sound del disco, ma, allo stesso tempo, la band ha voluto esprimere la sua indole più indie e cantautorale in brani come “Wilson”, “Romantica” e “Compagni di banco”. Fondamentalmente un progetto Disco – Pop, che attualmente appartiene al mondo dell’oltreoceano, miscelato al Pop italiano del 2023. I brani scritti dai Five Hundred vogliono essere un antidoto per quei futili mali che colpiscono i giovani d’oggi, quel genere di problemi che dimentichi in una sera in compagnia.

Five Hundred è una band pop di Torino attiva dal 2015. Nel maggio 2018 esce il loro primo EP “Dolci Ispirazioni” con i primi cinque inediti che descrivono le influenze musicali dei componenti. Dopo un anno di ricerca di una propria identità artistica, esce il singolo “Oggi ho scelto” caratterizzato da uno stile Indie Pop. Il 2020 è un anno chiave, determinato dall’uscita di due singoli come “Fuori Tempo” e “Non so il perché”, con cui la band raggiunge la propria maturità artistica. Dopo un anno di inattività concertistica, il 16 aprile 2021 esce il loro nuovo singolo “Adrenalina”, canzone che simboleggia una risposta positiva in contrapposizione al periodo storico. Grazie a questo singolo finiscono in varie playlist di Spotify e Apple Music e, inoltre, il 26 giugno 2021 partecipano al “Fatti Sentire Festival” trasmesso il 12 agosto dello stesso anno su Rai 2. Hanno all’attivo anni di concerti su diversi palchi come Hiroshima Mon Amour, Gru Village Festival e Ariston di Sanremo, con la partecipazione a Casa Sanremo e Sanremo Rock, la band decide di rendere pubblici i propri lavori in studio. Il 27 gennaio 2023 esce il loro primo album in studio anticipato dai singoli “noi due e basta” (18 novembre 2022) e “Gelosia cronica” (6 gennaio 2023).

I Five Hundred sono:

Riccardo Ceccarelli – Voce e chitarra

Federico Currà – Basso

Erik Brienza – Batteria