20 anni di Isola dei famosi: da Pappalardo alla Henger, i momenti cult

L’Isola dei famosi riparte: da Adriano Pappalardo a Mercedesz Henger, passando per la lite Elia-Yespica, 20 anni di momenti indimenticabili del reality show

È già ora di partire per L’Isola dei Famosi. I 13 concorrenti di questa edizione sono diretti verso le Cayos Cochinos, in Honduras, dove vivranno per dieci settimane (o più). Sono 20 anni che il programma va in onda: era il 2003 quando, con la conduzione di Simona Ventura, sulla Rai sbarcava un nuovo reality show in cui le celebrità venivano lasciate su un’isola deserta della Repubblica Dominicana.

Anche quest’anno, spiega la Dire (www.dire.it), un gruppo di famosi personaggi dello spettacolo, della musica, dello sport e della cultura diventeranno per alcuni mesi naufraghi su un’isola deserta, sfidando l’ostilità della natura, il freddo, la fame e il giudizio dei telespettatori che da casa decreteranno, televoto dopo televoto, il vincitore di questa diciassettesima edizione. L’edizione passata è stata la più lunga di sempre: i concorrenti sono rimasti in Honduras per ben 99 giorni.

Quasi cento giorni, quindi, in cui i concorrenti dovranno fare i conti non solo con la fame e la solitudine, ma soprattutto con sé stessi. E nel corso di questi 20 anni molti sono stati i momenti ‘indimenticabili’ delle varie edizioni.

LE SFURIATE DI ADRIANO PAPPALARDO

Il cantante urlava molto spesso sia rivolto alle telecamere che verso i naufraghi. Il suo temperamento lo fece eleggere re del reality soprattutto per la trasmissione Mai Dire Gol. Una delle arrabbiature più famose fu per le sigarette che, tra l’altro, aveva smesso di fumare da tempo.

LA LITE TRA ANTONELLA ELIA E AIDA YESPICA

Volarono schiaffi, parolacce e anche qualche extension nella famosissima lite tra la Elia e la Yespica. Si offesero a vicenda arrivando ad accapigliarsi e a schiaffeggiarsi.

ENZO PAOLO TURCHI E AL BANO

Enzo Paolo Turchi verrà ricordato all’Isola dei Famosi per un problema di emorroidi che gli fecero lasciare il programma. Surreali i dialoghi con la moglie Carmen Russo, in studio, dove lui la pregava, piangendo, di farlo tornare a casa. Nella stessa edizione, celebre fu il ritiro di Albano Carrisi quando scoprì che la ormai ex moglie Loredana Lecciso aveva deciso di lasciarlo e di portare via i due figli dalla loro casa di Cellino.

LE LACRIME DI DEN HARROW E LA BESTEMMIA DI CECCHERINI

Indimenticabili anche le lacrime del cantante e modello anni 90, Den Harrow, che in diretta, preoccupato per un tradimento della moglie, confessò piangendo di aver rubato i cestini del cibo della produzione per la fame. Nella stessa edizione Massimo Ceccherini venne cacciato dal programma per una presunta bestemmia in diretta.

LO SCREZIO TRA VLADIMIR LUXURIA E BELEN RODRIGUEZ

Vladimir Luxuria fu la prima e unica concorrente trans a vincere un reality show italiano. In finale, l’ex parlamentare sconfisse Belen Rodriguez con la quale ebbe una furiosa litigata quando la parlamentare rivelò un bacio tra la modella argentina e l’allora marito di Ivana Trump, Rossano Rubicondi.

LA CADUTA DEL MAGO OTELMA

Risate per il pubblico, meno per il Divino Otelma che spinto da Francesca Cipriani durante una prova sbatté la faccia a terra. Il mago, successivamente, ha denunciato la show girl chiedendo un risarcimento di 200 mila euro. ‘Storico’ anche il lancio dall’elicottero della Cipriani che andò quasi in iperventilazione per la paura.

MERCEDESZ HENGER E LA PROVA DI APNEA

Fu una prova di apnea sul filo del terrore quella di Mercedesz Henger, figlia dell’ex pornostar Eva. Le urla preoccupate della conduttrice Alessia Marcuzzi fecero pensare che stesse affogando: fatta uscire a forza dall’acqua, la concorrente chiese le ragioni di tanto allarme perché stava benissimo.

IL COMING OUT DI EVA GRIMALDI

L’Isola è stata anche la prima protagonista di un coming out. L’attrice e show girl Eva Grimaldi dichiarò davanti alle telecamere la sua omosessualità e il suo amore per l’avvocata e attivista per i diritti LGBT Imma Battaglia giunta sull’isola per una sorpresa.

IL CANNA-GATE

Eva Henger accusò Francesco Monte di aver fumato marijuana in Honduras prima dell’inizio della gara. La discussione finì con una querela per la ex attrice porno.

DOVE VEDERE L’ISOLA DEI FAMOSI

L’Isola dei Famosi 2023 prenderà il via oggi 17 aprile, le puntate serali saranno il lunedì sera su Canale 5 e in contemporanea saranno trasmesse in streaming su Mediaset Infinity. Alla conduzione torna Ilary Blasi, che sarà affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi. Alvin si riconferma nel ruolo dell’inviato dall’Honduras.

Anche questa edizione avrà una striscia di day time, in onda su La5 e su Mediaset Extra, con materiale inedito e sorprese. Su Mediaset Infinity, ogni giorno, clip esclusive, news e video riassunti delle giornate dei naufraghi alle prese con le sfide quotidiane sull’isola dell’Honduras.