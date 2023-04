Piedi perfetti in Primavera con il nuovo kit di Tecniwork

Per mantenere i piedi belli, soffici e levigati in Primavera Tecniwork ha lanciato il nuovo kit anti-callosità: ecco i prodotti

Con l’arrivo della bella stagione, iniziamo a scoprire i nostri piedi, passando dalle scarpe chiuse e pesanti a sandali e scarpe aperte. Tuttavia, questo può rivelarsi un vero fastidio per chi ha piedi con calli, ispessimenti e duroni. La preparazione della pelle dei piedi è fondamentale per affrontare l’estate senza imbarazzi. Per mantenere i piedi belli, soffici e levigati Tecniwork ha lanciato il KIT ANTI-CALLOSITA’, un trattamento mirato composto da CALLUSMED FORTE, crema per calli e duroni e da PIETRA ANTI CALLOSITA’, pietra abrasiva.

La pietra abrasiva elimina la pelle con callosità e ispessimenti, mentre la crema piedi ad azione levigante ed ammorbidente, contrasta efficacemente calli, duroni e ispessimenti su talloni, pianta e dita del piede. I due prodotti utilizzati regolarmente, riducono le callosità e levigano la pelle del piede.

Tecniwork da oltre 40 anni, unisce tradizione e ricerca continua per offrire prodotti e trattamenti professionali di alta qualità, sicuri ed efficaci. Una linea completa di prodotti di esclusiva formulazione, studiati per prevenire e contrastare efficacemente le problematiche dei piedi. Svolgono un’intensa azione grazie anche ai preziosi principi attivi naturali con azioni mirate e funzionali.

KIT ANTI CALLOSITA’

Kit completo per un trattamento quotidiano anti callosità, per piedi morbidi e levigati: composto da crema per calli e duroni e pietra abrasiva.

PIETRA ANTI CALLOSITA’

Pietra abrasiva che elimina ispessimenti e callosità. Leggera ma resistente, leviga le parti indurite della pelle e rimuove gli ispessimenti, mantenendo la pelle dei piedi naturalmente liscia e vellutata. La sua forma ergonomica consente una presa ottimale per una buona e intensa abrasione.

Ecologica, con caratteristiche batteriostatiche, non irritante e resistente agli urti, è ideale per l’uso sia a secco che in acqua.

Da utilizzare sempre, anche quotidianamente, dopo il pediluvio, dopo il bagno o dopo la doccia per trattare calli, duroni, ispessimenti e per rimuovere la pelle più ruvida e screpolata dei piedi.

CALLUSMED FORTE

Crema piedi anti callosità intensiva ad azione levigante ed ammorbidente, con alta concentrazione di cheratolitici naturali per contrastare e rimuovere efficacemente calli, duroni e ispessimenti su talloni, pianta e dita del piede.

Urea e Allantoina: cheratolitici naturali che levigano lo strato corneo, favoriscono l’esfoliazione e lasciano la cute idratata, morbida e liscia

Acido Salicilico e Mandelico: esfoliano delicatamente la pelle stimolando il rinnovamento cellulare

Olio di Mais e Complesso rigenerante: morbidezza ed elasticità.

Da usare sempre, anche quotidianamente, dopo il pediluvio, dopo il bagno o dopo la doccia per trattare calli, duroni, ispessimenti e per rimuovere la pelle più ruvida e screpolata dei piedi.

Come si usano?

STEP 1: Con la pietra abrasiva massaggiare con movimenti circolari la pelle umida o asciutta e insistere sulle zone ispessite con calli e duroni.

STEP 2: Applicare Callusmed Forte Crema sulle zone trattate con la pietra anti callosità.

I due prodotti utilizzati regolarmente, riducono le callosità e levigano la pelle del piede.

Prezzo suggerito al pubblico: KIT ANTI CALLOSITA’_Pietra Anti Callosità + Crema Callusmed Forte 50ML_19,00€

IN VENDITA NEI CENTRI ESTETICI, IN FARMACIE SELEZIONATE, NEGOZI DI ARTICOLI SANITARI SELEZIONATI E ONLINE SU WWW.ESTETA.IT