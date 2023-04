Pelle sensibile: da Viatris il deodorante Dermafresh ad Hoc

Pelle sensibile, da Viatris arriva Dermafresh ad Hoc, il deodorante per le pelli più delicate che si attiva in base al grado di sudorazione

Deodorazione e pelli sensibili e reattive. Come rispettare l’ecosistema cutaneo e soddisfare la richiesta di una deodorazione efficace e sicura? La pelle sensibile è una condizione sempre più diffusa, dove la cute reagisce negativamente ad agenti esterni. Può essere una condizione presente fin dall’infanzia o che si manifesta con l’avanzare dell’età. Occorre fare i conti con una cute particolarmente esigente, specie quando la barriera cutanea è compromessa e più esposta a irritazioni e rossori. Diventa perciò indispensabile selezionare il tipo di deodorante più adatto a tale condizione. Generalmente senza alcol o profumi che acuiscono le infiammazioni, ma che consenta una corretta funzione traspirante della pelle. Come DERMAFRESH AD HOC Pelli Sensibili.



DERMAFRESH AD HOC Pelli Sensibili si avvale di un innovativo meccanismo che si adatta alle diverse esigenze di deodorazione, in base al livello di sudorazione individuale. La sua formula, senza Sali di Alluminio, si attiva in base alla sudorazione e dona un’efficacia deodorante adeguata alla situazione, aiutando a neutralizzare il cattivo odore.



Il prodotto

Deodorante Spray No Gas.

Indicazioni

DERMAFRESH AD HOC PELLI SENSIBILI Spray è studiato per le persone con una pelle delicata.

DERMAFRESH AD HOC PELLI SENSIBILI :

In sintesi

modula la sua efficacia deodorante in base alla produzione di sudore;

mantiene la normale traspirazione della pelle e il suo equilibrio fisiologico;

dona freschezza a lungo;

aiuta a sentirsi a proprio agio in qualunque situazione.

Senza alcol

Senza profumo

Senza propellenti

Dermatologicamente testato su pelli sensibili

Modalità d’uso

Dopo essersi lavati, applicare nel cavo ascellare perfettamente pulito ed asciutto. Lasciare asciugare prima di rivestirsi.

Curarsi che il getto sia ben direzionato sulla persona e non si disperda inutilmente nell’aria.

Per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Conservare in un luogo fresco e asciutto.





DERMAFRESH è un brand VIATRIS

Confezione: Flacone da 100 ml

Prezzo al pubblico: € 13.90

In vendita in farmacia, parafarmacia e negozi specializzati