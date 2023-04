Lavoro e Formazione: Oliver James, Lacerba e Tecma Solutions insieme

Progetto “Hire & Train” di Oliver James, Lacerba e Tecma Solutions: una sfida condivisa per l’inserimento di profili tech altamente specializzati

Oliver James, società di consulenza specializzata nella ricerca, selezione di talenti e supporto all’inserimento in azienda al fine di ottimizzare l’incontro efficace di domanda e offerta di lavoro, Lacerba, società specializzata nella progettazione, produzione ed erogazione di corsi e percorsi di formazione professionalizzanti su tematiche digitali e di innovazione e Tecma Solutions (o TECMA), tech company focalizzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, hanno collaborato per l’inserimento di 6 nuove figure professionali altamente specializzate ad ulteriore rafforzamento della software house di TECMA che conta oggi oltre 30 professionisti.

Il progetto Hire & Train di Oliver James e Lacerba parte da una specifica esigenza TECMA di ricercare e formare professionisti in grado di contribuire all’evoluzione futura della piattaforma digitale sviluppata internamente della Società. In particolare, si tratta di una piattaforma tecnologicamente avanzata per la gestione digitale delle iniziative immobiliari in vendita e in locazione. L’infrastruttura cloud-native è basata su moderna architettura a microservizi dove Oracle Cloud Infrastructure e Kubernetes Engine garantiscono la migliore scalabilità di sviluppo e di integrazione cloud a tutti i livelli: back- e front-end, integration & monitoring.

Il percorso di alta formazione è durato 2 mesi e ha visto la collaborazione di docenti esterni e manager dell’azienda attraverso un corso ritagliato sulle esigenze di TECMA con l’obiettivo da un lato di ottimizzare il processo di inserimento di nuove risorse, completando il loro profilo di competenze attraverso percorsi verticali ad hoc legati alle esigenze ed ai flussi di lavoro dell’azienda, e dall’altro di integrare, aggiornare e perfezionare le competenze di alcune risorse interne che guideranno l’ulteriore crescita dell’area tecnologica.

Upskilling e reskilling, dunque, per rispondere a un gap di mercato relativo al mismatch tra domanda e offerta di competenze tecnologiche, oggi sempre più richieste. Stando al Bollettino del Sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro per le posizioni tecnologiche è in rapido aumento: la difficoltà di reperimento di professionisti adeguati riguarda infatti il 46,4% dei profili ricercati, un valore superiore di circa otto punti percentuale a quello di un anno fa e che equivale a oltre 177mila profili dei 382mila ricercati.

“Per trovare professionisti con skillset tecnico, in un momento storico in cui la domanda in settori come questo è più alta dell’offerta, attraverso partnership strategiche, abbiamo integrato le nostre soluzioni di ricerca e selezione specialistica con prodotti HR di altissimo valore aggiunto per le aziende – dice Simone De Masi, Commercial Director di Oliver James – Attraverso il nostro modello integrato di offerta, siamo stati in grado di strutturare interi team di risorse specialistiche sfruttando l’head hunting e i percorsi di train to hire tecnici per le risorse junior, con la possibilità di includere nel percorso formativo tecnico anche le risorse già presenti in azienda. L’obiettivo (raggiunto) è stato quello di portare tutto il team ad un livello uniforme di competenze tecniche a seconda dei livelli di esperienza, valorizzando l’employer branding del cliente attraverso progetti di valore per i candidati, ai quali offriamo formazione tecnica gratuita e nuove possibilità di sviluppo di carriera”.

Michele Di Blasio, CEO di Lacerba.io: “In un mercato del lavoro caratterizzato dal cosiddetto ‘Labour shortage’, in cui buona parte delle aziende fatica a trovare risorse con le competenze di cui ha bisogno, la formazione in entrata può rappresentare una soluzione win-win. Diventa così possibile sia acquisire talenti con delle competenze tecniche già altamente sviluppate, sia allineare in partenza il nuovo team sui meccanismi organizzativi dell’azienda per avere un inserimento efficace dal giorno uno.”

Danilo Abbate, CTO Tecma Solutions: “rispetto agli standard di mercato, lo stack tecnologico della piattaforma Tecma è così avanzato che era difficile trovare sul mercato profili già formati e pronti da inserire nella nostra software house. Grazie alla collaborazione con Oliver James e Lacerba siamo riusciti a colmare il divario tra le esigenze tecnologiche della nostra Business Suite Software e le skills presenti sul mercato. Il progetto ha consentito alle nuove figure professionali di far parte del nostro team ed entrare velocemente nei nostri flussi di ingegneria del software”.