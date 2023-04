In Croazia sta per iniziare la sesta edizione di Adriatic Sea Forum

Adriatic Sea Forum torna a Dubrovnik, in Croazia, il 4 e 5 maggio per discutere del futuro del turismo marittimo in Adriatico

Il forum internazionale e itinerante, ideato da Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con la Dubrovnik Port Authority, è l’appuntamento di riferimento per tutti coloro che operano nel turismo via mare in Adriatico. Di seguito una breve dichiarazione di Francesco di Cesare – Presidente Risposte Turismo: “Adriatic Sea Forum torna a Dubrovnik il 4 e 5 maggio per discutere del futuro del maritime tourism in Adriatico in un momento chiave per la ripresa del turismo nel mondo. Il forum, giunto alla sesta edizione, sarà nuovamente un’occasione preziosa per tutti gli operatori interessati dei Paesi che si affacciano in Adriatico per confrontarsi su croceristica, traghetti e turismo nautico. Al centro della due giorni di forum ci saranno ancora una volta le priorità di intervento e la definizione di un percorso collettivo per rendere l’Adriatico una destinazione turistica di eccellenza”.