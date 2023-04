Drusilla Foer a Castiglioncello nell’estate 2023

Drusilla Foer ritorna in scena nell’estate del 2023 ancora una volta con il suo recital in divenire, Eleganzissima: il tour farà tappa anche a Castiglioncello

Drusilla Foer ritorna in scena nell’estate del 2023 ancora una volta con il suo recital in divenire, Eleganzissima, ormai un format di culto in continua trasformazione. Una manciata di appuntamenti a partire dal 10 giugno per circa due mesi, per un tour in piazze e anfiteatri di grande suggestione.

Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione, ma mai uguale a sé stesso, Eleganzissima è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. In scena con Madame Foer, autrice e interprete di Eleganzissima, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti alla chitarra classica il suo leggendario manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound.

Queste le prime date confermate del tour, per le quali i biglietti sono in vendita, nei circuiti ufficiali segnalati a seguire:

10.06​Brescia ​Gran Teatro Morato​www.tickemaster.it

15.06​Sordevolo (BI)​Anfiteatro Giovanni Paolo II​www.ilcontato.it www.ticketone.it

22.06​FERRARA​Ferrara Summer Festival​www.ticketone.it

05.07​Piazzola sul Brenta (PD)​Anfiteatro Camerini​www.ticketmaster.it

06.07​Udine​Piazzale Castello​www.ticketone.it

09.07​Villafranca (VR)​Castello Scaligero ​www.ticketone.it ; www.tickemaster.it

20.07​Firenze​Musart Festival, P.za della SS. Annunziata​www.ticketone.it

21.07​Castiglioncello (LI)​Castello Pasquini​www.ticketone.it www.ciaotickets.it

23.07​La Spezia​Piazza Europa​www.ticketone.it www.vivaticket.com

30.07​Ostia Antica (RM)​Teatro Romano​www.ticketone.it