Dermatite atopica: più casi tra bambini e adolescenti

La prevalenza della dermatite atopica a livello globale è aumentata dello 0,98% per decennio tra gli adolescenti e dell’1,21% per decennio tra i bambini nell’arco di 27 anni, anche se in misura decisamente diversa a seconda della regione geografica e del reddito. Sono i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Clinical & Experimental Allergy.

L’eczema colpisce circa il 20% dei bambini e fino al 10% degli adulti ed è associato a un elevato carico di morbilità e costi per le persone e i servizi sanitari. Comprendere le tendenze globali nel tempo è una priorità importante, in quanto potrebbe fornire informazioni sui fattori di rischio suscettibili di interventi di sanità pubblica. I cambiamenti della prevalenza sono importanti non solo dal punto di vista dei servizi sanitari, ma anche in termini di comprensione dell’eziologia della malattia, fondamentale se si vuole intervenire per ridurre la prevalenza globale e il carico di gravità.

«L’onere dell’eczema è notevole a livello globale» ha fatto presente il primo autore Sinéad Máire Langan, professore di epidemiologia clinica e borsista clinico senior Wellcome Trust presso la London School of Hygiene & Tropical Medicine. «Per aiutare le persone che ne soffrono e identificare gli approcci atti a prevenirlo dobbiamo comprendere le dimensioni del problema in tutto il mondo e capire se questa malattia sta diventando più o meno comune, come anche identificare dei fattori preventivi».

Aumento della prevalenza dei sintomi

I ricercatori hanno analizzato i dati dal 2015 al 2020 dello studio di fase I del Global Asthma Network (GAN), inclusi 74.361 adolescenti di età compresa tra 13 e 14 anni e 47.907 bambini di età compresa tra 6 e 7 anni provenienti da 27 centri in 14 paesi e li hanno confrontati con i set di dati di fase I (dal 1993 al 1995) e di fase III (dal 2001 al 2003) dell’International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC).

Gli adolescenti hanno compilato a scuola questionari sui loro sintomi legati a asma, eczema e rinocongiuntivite, mentre i caregiver hanno compilato a casa questionari su questi sintomi per i loro figli.

La prevalenza mediana attuale dei sintomi dell’eczema è risultata del 6,2% tra gli adolescenti e del 6% tra i bambini, mentre quella dei sintomi gravi che disturbano il sonno era rispettivamente dell’1,1 e dello 0,6%. La prevalenza dei sintomi è aumentata dello 0,98% per gli adolescenti e dell’1,21% per i bambini per decennio e i sintomi gravi sono cresciuti dello 0,26% per gli adolescenti e dello 0,23% per i bambini per decennio. La prevalenza dell’eczema una tantum è cresciuta del 2,71% per gli adolescenti e del 3,91% per i bambini per decennio.

Variazioni per regione e reddito

Tuttavia, in base alle deviazioni standard, i ricercatori hanno rilevato una sostanziale eterogeneità tra i centri relativamente ai cambiamenti in un arco di 10 anni. «Anche se l’aumento medio è stato piccolo nel tempo, abbiamo notato notevoli cambiamenti nella variazione della prevalenza dell’eczema nel tempo, parzialmente spiegabili dalla regione geografica e dal reddito» ha detto Langan.

Queste variazioni a 10 anni erano basate sulla regione del mondo e sul gruppo di reddito per la maggior parte dei risultati (P<0,0001), a eccezione dei sintomi di eczema grave per gruppo di reddito.

L’Africa e la regione del Mediterraneo orientale guidavano la maggior parte degli aumenti della prevalenza dei sintomi dell’eczema grave, mentre l’Europa e gli americani erano responsabili di gran parte dell’aumento della prevalenza una tantum della malattiatra adolescenti e bambini.

Gli autori hanno osservato che i bambini nei paesi ad alto reddito hanno avuto aumenti in 10 anni nella maggior parte dei risultati, incluso il 2,41% per i sintomi dell’eczema, lo 0,32% per l’eczema grave e il 7,46% per la prevalenza dell’eczema nel corso della vita. Altri gruppi di reddito non hanno mostrato altrettante evidenze di cambiamento, a parte una variazione del 5,5% nella prevalenza una tantum per i bambini nei paesi a reddito medio-alto.

Gli adolescenti nei paesi a reddito medio-basso hanno registrato un aumento del 2,32% nella prevalenza dei sintomi dell’eczema e dello 0,71% nei sintomi dell’eczema grave. Quelli nei paesi a reddito medio-alto hanno registrato un aumento del 3,93% nella prevalenza dell’eczema nel corso della vita, con evidenze deboli relative a un aumento dell’1,66% nella prevalenza dei sintomi.

Indicazioni utili per pianificare un’adeguata assistenza sanitaria

In sintesi:

l’onere della dermatite atopica è notevole e una mediana del 6% dei bambini/adolescenti presenta i sintomi della malattia

è notevole e una mediana del 6% dei bambini/adolescenti presenta i sintomi della malattia a livello globale la prevalenza è aumentata dello 0,98%/decennio negli adolescenti e dell’1,21%/decennio nei bambini.

c’è una variazione sostanziale nei cambiamenti nella prevalenza nel tempo in base al reddito nazionale pro capite e alla regione.

Come suggerito dai ricercatori, questi cambiamenti potrebbero essere attribuiti a fattori ambientali, che sono complessi, o allo scarso accesso alle cure. Ma, indipendentemente dalle loro cause, indicano un notevole onere globale per l’eczema. «Conoscere il peso della malattia aiuterà a pianificare i servizi sanitari per questi pazienti in tutto il mondo, compresa una maggiore consapevolezza del problema tra i responsabili politici» ha affermato Langan.

«La variabilità nel tempo che abbiamo osservato riguardo alla frequenza della dermatite atopica fornisce indizi chiave che ora valuteremo per identificare i fattori che potrebbero spiegare questi cambiamenti» ha aggiunto. «Aiuteranno anche a identificare gli approcci per aiutare a ridurre questo onere attraverso la prevenzione futura».

Referenze

