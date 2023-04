Clostridioides difficile: bezlotoxumab e trapianto di microbiota fecale efficaci

Il trattamento con bezlotoxumab e il trapianto di microbiota fecale sono stati altrettanto efficaci nel prevenire l’infezione ricorrente da Clostridioides difficile

Il trattamento con bezlotoxumab e il trapianto di microbiota fecale sono stati altrettanto efficaci nel prevenire l’infezione ricorrente, sia precoce che tardiva, da Clostridioides difficile, secondo uno studio pubblicato su Open Forum Infectious Diseases.

“Questo studio è stato suggerito dall’idea di conoscere lo stato attuale (indicazioni, successo terapeutico) del trattamento (bezlotoxumab e/o trapianto di microbiota fecale) che somministriamo ai nostri pazienti”, evidenzia la dott.ssa Sofia De la Villa, specialista in malattie infettive presso l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón. “Al momento non sappiamo se queste terapie siano equivalenti in termini di efficacia o se non lo siano”, precisa de la Villa.

L’infezione da Clostridioides difficile (CDI) rappresenta una delle infezioni nosocomiali più importanti, con tassi di recidiva stimati del 15%–20% nei pazienti dopo i primi episodi e del 40%–65% nei pazienti con precedenti recidive e costi attribuibili compresi tra € 2882 e 4396 € per i primi episodi di CDI e tra 10.877 e 14.023 € per gli episodi ricorrenti di CDI (rCDI).

Attualmente, ci sono terapie raccomandate che hanno dimostrato una riduzione dei tassi di rCDI, come il bezlotoxumab (BZX) e il trapianto di microbiota fecale (FMT). Tuttavia, il posizionamento delle linee guida sulle indicazioni di entrambi i trattamenti non è del tutto chiaro, e il loro uso nella vita reale non è ben noto e solitamente soggetto all’influenza del costo (BZX) e della disponibilità del trattamento (FMT). Inoltre, il costo e la disponibilità sono limiti per entrambi i trattamenti in molti centri. Al momento, l’esperienza del mondo reale con queste strategie è limitata e necessaria.

In questo lavoro gli autori hanno mirato a descrivere la frequenza d’uso e le caratteristiche dei pazienti con episodi di CDI trattati con BZX o FMT nel loro ospedale. Hanno valutato l’efficacia di BZX e FMT nelle recidive precoci di CDI che si sono verificate entro le prime 8 settimane dopo un episodio di CDI e nelle recidive tardive che sono comparse da 8 settimane a 1 anno dopo. In secondo luogo, sono state valutate la mortalità globale e la mortalità attribuibile a 8 settimane e 1 anno di follow-up in entrambe le coorti di pazienti.

Lo studio retrospettivo ha incluso pazienti adulti trattati con bezlotoxumab o trapianto di microbiota fecale tra gennaio 2018 e aprile 2021 per valutare l’efficacia del trapianto di bezlotoxumab e del microbiota fecale nel prevenire le recidive precoci di infezione da C. difficile (CDI) riportate entro 8 anni.

Dei 1.377 episodi consecutivi di CDI inclusi nello studio, 117 (8,5%) sono stati trattati con bezlotoxumab o trapianto di microbiota fecale. Le informazioni complete erano disponibili per 100 di questi casi e hanno mostrato che 51 pazienti hanno ricevuto bezlotoxumab, mentre 49 hanno ricevuto il trapianto di microbiota fecale.

Ulteriori dati hanno mostrato che bezlotoxumab è stato utilizzato più spesso tra i pazienti immunodepressi (66,7%) e nei primi episodi o nelle prime recidive nel 70,6% dei casi, mentre il trapianto di microbiota fecale è stato prescritto solo nelle recidive CDI.

Indipendentemente dalle diverse condizioni del paziente, lo studio ha dimostrato che non vi erano differenze significative tra bezlotoxumab e il trapianto di microbiota fecale nella prevenzione della CDI ricorrente precoce, o rCDI, (19,6% vs. 24,5%; p=0,55) o della rCDI tardiva (9,8% vs. 18,4%; p=0.31).

Inoltre, un’ analisi multivariata ha mostrato che i fattori di rischio di recidiva includevano la presenza di due o più precedenti episodi di rCDI (OR=2,90; 95% CI, 1,03-8,63) e l’uso di antibiotici non CDI dopo bezlotoxumab o trapianto di microbiota fecale (OR=3,45; IC 95%, 1,24-9,57).

“Abbiamo bisogno di studi clinici di alta qualità per poter valutare la reale efficacia di queste terapie e per essere posizionati in modo più concreto nelle linee guida, facilitando così il processo decisionale per i medici coinvolti nella gestione di questa malattia”, ha concluso De la Villa.

Riferimenti

Sofía de la Villa et al., Real-world Use of Bezlotoxumab and Fecal Microbiota Transplantation for the Treatment of Clostridioides difficile Infection

Open Forum Infectious Diseases, Volume 10, Issue 2, February 2023, ofad028

