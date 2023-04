Andrea Licciardo in radio e in digitale con “Baby”

Disponibile in radio e online su tutte le piattaforme di streaming digitali “Baby”, il nuovo singolo di Andrea Licciardo

“Baby” è una canzone d’amore scritta e composta dal cantautore e prodotta da Carmelo Caracciolo, che racconta di una storia vissuta, ma non finita del tutto. E’ un incoraggiamento al perdono e spiega la difficoltà, ma anche la gioia di tenere in piedi le cose che contano, resistendo al soffio dei venti esterni.

Il brano è in gara a “Una Voce per San Marino”, festival che premia con la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Il brano vuole essere un input nel far capire che nella vita o si perde o si impara e che il perdono se lo si vuole esiste, e che un amore, un bacio, una carezza può anche finire ma il sentimento resta”.

Biografia

Licciardo Andrea nasce il 31 Gennaio 1991 a Lipari, piccola isola dell’Arcipelago Eoliano.

Nonostante il suo percorso di studio informale, nei primi tempi recupera studiando con la sua insegnante di musica Rosaria Traviglia e il suo vocal coach Marco Vito nel canto. Da sempre accoglie la musica nella sua vita perché da lui stesso è ritenuta l’unica fonte in grado di mantenerlo in vita: paura, rabbia e felicità venivano esorcizzate grazie al canto.

La passione per la musica nasce in lui sin da piccolo, quando partecipò ad un talent locale, Ciak in TV, aggiudicandosi il secondo posto.

Continua il suo percorso di studi affrontando diverse gare di canto tra le quali il Kantafestival, aggiudicandosi la semifinale del Festival di Saint Vincent.

Trasferitosi a Milano per continuare il suo sogno, incide il suo primo disco di cover facendo uno stage di formazione e un book fotografico presso un’agenzia di moda e spettacolo.

Nel 2018 arriva finalista ad AreaSanremo Tour con il suo primo singolo “Gli insegnamenti della tua assenza” pubblicato su tutte le piattaforme musicali

Nel 2019 arriva finalista al Premio Mia Martini con il suo secondo singolo “Un fiore dipinto di rosa” in veste di cantautore e anche questo brano è stato pubblicato su tutte le piattaforme musicali. Sempre nel 2019 arriva finalista regionale al Tour Music Fest.

Nel 2020 arriva semifinalista al Fatti Sentire Festival e al Premio Nilla Pizzi dove vince per il Miglior Testo.

Tra il 2021 e 2022 partecipa ancora a numerosi concorsi che l’hanno visto vittorioso come Festival Star nel quale vince per il Miglior Testo e Miglior Arrangiamento.

Vince il Premio Metro Music con il videoclip della sua “Lipari” che oggi lo vede a quasi 200.000 streaming su Spotify.

Finalista regionale ad Una voce per l’Europa che con il brano “Guerre Personali” ottiene ancora un ottimo riscontro sugli ascoltatori.

E’ stato scelto tra i prossimi protagonisti di Italia’s Got Talent.

Ad oggi, nonostante la vita l’abbia portato ad un lavoro che non ha nulla a che fare con la musica, continua ad esibirsi in diversi contest locali della sua amata isola e non.

Studia musica pop-leggera e il suo timbro vocale si avvicina al genere melodico italiano. Con la sua voce cerca di comunicare quei sentimenti che in un altro modo non riuscirebbe ad esprimere, tutto il suo mondo interiore.

L’obiettivo che ha è quello di realizzare il suo sogno come cantante, senza mai arrendersi, perché per lui nella vita o si vince o si impara.

“Baby” è il nuovo singolo di Andrea Licciardo.