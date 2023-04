A Milano arriva “We Will Design: We have an I.D.E.A. “

Dal 17 al 23 aprile We Will Design, il grande laboratorio sperimentale promosso da BASE, presenta progetti di designer da tutto il mondo

Inclusione. Diversità. Equità. Accessibilità: dal 17 al 23 aprile BASE porta alla Design Week 2023 la terza edizione di We Will Design: We have an I.D.E.A. con designer provenienti da tutto il mondo, scuole, università, istituzioni internazionali, giovani studenti che riflettono sul concetto di design plurale e inclusivo.

Per tutta la settimana del design BASE presenta progetti inediti, esposizioni, workshop e appuntamenti che abbracciano le dimensioni racchiuse nell’acronimo I.D.E.A. – Inclusione, Diversità, Equità e Accessibilità.

INCLUSIONE: creare un ambiente in cui tutti gli individui si sentano accolti, sicuri, rispettati, valorizzati e supportati per consentire la piena partecipazione e il contributo.

DIVERSITÀ: ogni individuo è unico e ne riconosciamo le peculiarità. Origini etniche, genere (identità, espressione), orientamento sessuale, provenienza, status socio-economico, religione o convinzioni personali, stato civile, età e disabilità.

EQUITÀ: identificare e rimuovere le barriere, soprattutto economiche, per garantire la piena partecipazione di tutte le persone e di tutti i gruppi.

ACCESSIBILITÀ: progettare prodotti, dispositivi, servizi o ambienti per le persone con disabilità. Un insieme di soluzioni che consentono al maggior numero di persone di partecipare alle attività nel modo più efficace possibile.

Quattro dimensioni e centinaia di intersezioni e sfumature, che intrecciano la vita di quasi otto miliardi di persone sul pianeta. Persone di ogni genere, razza, età, abilità, cultura, a cui per definizione il design plurale parla e si rivolge.

La pluralità del design promosso da BASE racconta anche il percorso di co-ideazione e co-progettazione con attori generalmente non inclusi nelle conversazioni e strumenti del design contemporaneo.

We Will Design non è solo uno spazio di racconto ed esposizione: è un percorso di sperimentazione che va avanti tutto l’anno con residenze e scambi internazionali, in cui le pratiche e le esperienze di design diventano strumento per leggere – e, talvolta, risolvere – le tante contraddizioni del nostro presente. Un banco di prova per progetti che, insieme a quelli di altri designer, vedono la luce e incontrano il pubblico proprio in occasione della Design Week.

Per la Design Week 2023 We Will Design sviluppa queste riflessioni presentando una grande installazione di Claire Fontaine che accoglie il pubblico nella Ground Hall di BASE; i formati progettuali Temporary Home ed Exhibit – con progetti da tutto il mondo; We Will Design – Kids, con una serie di momenti a misura di bambino sempre collegati a valori di accessibilità e inclusione; We Will Design Music, con un ricco palinsesto musicale in collaborazione con Volvo Studio Milano e Le Cannibale.

BASE alla DESIGN WEEK 2023

We Will Design: We have an I.D.E.A.

Con il patrocinio di: Comune di Milano

Partner: Volvo Car Italia, Moleskine

Partner istituzionali BASE: Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea, Creative Living Lab, Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Fondazione Banca Popolare di Milano, Creative Industries Fund NL

Partner istituzionali Design Week: Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, Goethe-Institut Mailand, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, British Council, Onassis Foundation, Romanian Design Week

Media partner Design Week: Abitare, Archiproducts, Artribune, Dezeen, Domus, Fuorisalone.it

INFORMAZIONI

17-23 aprile 2023

BASE – Via Bergognone 34, Milano

www.base.milano.it

Orari di apertura: lunedì 10.30-19 / martedì-sabato 10.30-20 / domenica 10.30-18

Ingresso libero

Facebook: www.facebook.com/BaseMilano.aplaceforculturalprogress

Instagram: www.instagram.com/base_milano/