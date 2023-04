5 Padel Cup: HEROE’S è title sponsor del torneo-evento nel Principato di Monaco: l’iniziativa vedrà insieme VIP e grandi atleti, dal 17 al 19 aprile

Grandi partner di prestigio scendono in campo con il Gruppo BSG per la prima edizione di 5 Padel Cup, il torneo-evento esclusivo e inclusivo, in programma dal 17 al 19 aprile nel Principato di Monaco: title sponsor è HEROE’S, giovane marchio italiano di abbigliamento e attrezzature di Padel, Beach Tennis e Streetwear, fondato nel 2018 a Bologna e già molto noto nell’universo padel. Anche tante altre importanti realtà appartenenti a diversi settori merceologici stanno salendo a bordo, grazie alla storica centrale media indipendente BSG, con più di 30 anni di esperienza nel settore, che in sinergia con Padel Media Communication ed Excellere – tutte realtà del Gruppo BSG Srl – ha ideato HEROE’S 5 Padel Cup per celebrare l’universalità di questo sport dove l’inclusività, le nuove leve e i tornei femminili saranno al centro dell’iniziativa.

Su forte impulso degli organizzatori, HEROE’S 5 Padel Cup sarà l’occasione per mandare un importante messaggio di inclusività attraverso For All Padel Cup, uno dei cinque tornei in programma, dedicato al padel in carrozzina, disciplina che inizia ad avere una sua storia anche in Italia e che ha tutte le carte in regola per diventare uno sport dal valore sociale e agonistico, con il sogno di una nazionale che possa rappresentare l’Italia nel mondo. Nel corso della cena di gala presso il Twiga di Monte Carlo, spazio sarà poi dedicato ad un’asta solidale – a cui potranno partecipare sponsor e ospiti della serata – che vedrà protagoniste le maglie di alcuni dei campioni di padel più affermati a livello nazionale e internazionale. Il ricavato sarà totalmente devoluto alle ONLUS sostenute dall’iniziativa: Fight Aids Monaco, ONG fondata dalla Principessa Stéphanie nel 2004 e Fondazione Heal che supporta il lavoro di medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano nella cura e nella ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica.

“Siamo estremamente soddisfatti di essere presenti insieme al Gruppo BSG, nostro partner in numerose occasioni, a questo evento, che conferma il grande successo del padel. Questo sport arriva da diverse stagioni di forte crescita ed è sempre più presente a livello internazionale, con tantissime competizioni e un elevato numero di giocatori amatoriali. Grazie alle tante iniziative promosse, come il torneo For All Padel Cup, questa disciplina può aprirsi a nuovi scenari molto interessanti e stimolanti anche per noi produttori di attrezzature tecniche” ha dichiarato Marco Lolli, Director & Member of the Board di HEROE’S.

La tre giorni di incontri di sport e entertainment nel Principato di Monaco coinvolge manager, atleti di diverse categorie e VIP. Tra i partecipanti già confermati, alcuni giocatori di football del club monegasco Barbagiuans fondato da Alberto di Monaco e guidato dal giovane nipote Louis Ducruet. Sviluppo e direzione dei cinque tornei – Business Padel Cup, Champions Padel Cup, Generation Z Padel Cup, Women Padel Cup e For All Padel Cup – sono affidate a un team di alto livello: Roberto Agnini, Direttore Tecnico sezione padel del Circolo Canottieri Aniene e allenatore padel in carrozzina; Saverio Palmieri, allenatore serie A femminile e telecronista Sky Sport; Alessandro Tinti, giocatore di padel in Nazionale nei Mondiali del 2021 e da anni ai vertici del padel italiano e Simone Iacovino, giovane talento italiano. Moderatore dell’evento è Alessandro Lupi, giornalista Sky Sport, commentatore Premier Padel e World Padel Tour, appassionato giocatore di padel. Dario Marcolin, Commentatore DAZN ed ex-calciatore italiano, seguirà i tornei Business e Champions.

Promossa da una campagna di comunicazione cross-mediale ad alto impatto, la HEROE’S 5 Padel Cup è supportata da Sky Sport. RTL 102.5, in qualità di media partner dell’evento, sarà presente e parteciperà al torneo schierando in campo due rappresentati della prima radiovisione d’Italia. Anche Radio Zeta, emittente del Gruppo RTL 102.5 e radio di riferimento per la Generazione Zeta, sarà presente e darà la possibilità a 3 coppie di ascoltatori, tramite uno speciale contest dedicato, di partecipare all’intera manifestazione che si svolgerà tra il Tennis Club di Eze – con campi da padel, tennis e calcio a 5 ad uso esclusivo dei partecipanti – e Monte Carlo, dove gli ospiti alloggeranno nel prestigioso Hotel Fairmont oltre a vivere altre iniziative di grande intrattenimento, come la serata presso Crazy Pizza e la cerimonia conclusiva con cena di gala e premiazioni presso il Twiga, entrambi parte del gruppo Majestas di Flavio Briatore