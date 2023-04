Su Rai 1 spareggi e duetti a “Il cantante mascherato”

Spareggi e duetti a “Il cantante mascherato” in prima serata su Rai 1. Mietta, Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Massimo Lopez e Tullio Solenghi tra gli ospiti

Comincerà con lo spareggio tra la maschera dello Scoiattolo Nero e la maschera della Stella la quinta puntata de “Il cantante mascherato”, il talent game show condotto da Milly Carlucci prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda sabato 15 aprile alle 21.30 su Rai 1. Si scoprirà, quindi, in apertura, chi si nasconde sotto una di esse e chi vincerà lo spareggio, invece, continuerà la sfida con le altre maschere ancora in gara: Squalo, Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino. E un secondo svelamento ci sarà, come di consueto, al termine della puntata.

Sarà una serata all’insegna dei duetti: all’Auditorium Rai del Foro Italico, infatti, arriveranno, per esibirsi insieme alle maschere: Mietta, che canterà con Ciuchino “Vattene amore”, Anna Tatangelo, che canterà “Essere una donna” con chi vincerà tra Scoiattolo Nero e Stella, Cugini di Campagna, in coppia con Squalo sulle note di “Anima Mia”, e Ivana Spagna, che canterà “Easy Lady” con Cavaliere Mascherato. E saranno protagonisti dei duetti anche gli investigatori Iva Zanicchi, che si esibirà con Riccio su “Canzone”, e Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, in coppia, che accompagneranno Criceto esibendosi su “‘O surdato ‘nnammurato”.

Ospiti di Milly carlucci, nel corso della serata, anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che, dopo anni di spettacoli insieme, si ritroveranno anche sul palco de Il Cantante Mascherato, per un confronto in quanto indiziati come concorrenti all’interno delle maschere.

Tornerà anche la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte”, che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli, Albano e Jasmine Carrisi, i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio, questa settimana potrebbe nascondere: Il Volo, Colapesce e Di Martino, Paola e Chiara, Lino e Rosanna Banfi, 883.

Finora le maschere svelate dai giurati Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone sono state il Porcellino, durante la scorsa puntata, dove c’era Maurizio Ferrini nei panni del suo iconico personaggio, la Signora Coriandoli e, nelle puntate precedenti, Ippopotamo, che nascondeva Mal, Cigno, che nascondeva Sandra Milo e Antonio Mezzancella, Colombi, che nascondevano Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e Rosa, che nascondeva Valeria Fabrizi.

Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino.