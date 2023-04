Pasta di qualità e investimenti finanziari a “Mi manda RaiTre”

In mattinata su Rai 3 gli investimenti finanziari al centro della puntata di “Mi manda RaiTre”. Si parlerà anche di come si misura la qualità della pasta

Le famiglie italiane indebitate sono 6,8 milioni. Basti pensare che solo nel 2022 la liquidità nei conti correnti ha registrato 18 miliardi in meno a disposizione dei cittadini. Quando ci si trova ad un passo dalla crisi economica e si rischia di cadere in una situazione di sovraindebitamento, può capitare di incappare in proposte di professionisti o intermediari non sempre limpide e corrette. È uno dei temi di “Mi manda RaiTre”, in onda sabato 15 aprile alle 9 su Rai 3 e condotto da Federico Ruffo.

Ci saranno i consigli degli esperti per non cadere in situazioni insidiose, che sempre più spesso arrivano tramite telefonate, mail, social. Altro argomento: in Italia ogni anno si producono 2,4 milioni di tonnellate di pasta, se ne consumano 22,9 chilogrammi a testa e, fra 500 tipi di pasta, quella preferita dai consumatori è quella corta e rigata. Alcuni recenti studi internazionali hanno posto l’attenzione sulla furosina, un marker che può dare indicazioni sulla qualità della pasta, legata al tipo di essiccazione. Tra gli ospiti della puntata ci sono Mauro Lorenzoni, capo della Divisione tutela del consumatore, Consob; Stefano Santin, Casa del consumatore; Riccardo Quintili, direttore Il Salvagente; Francesco Divella, amministratore delegato Divella.