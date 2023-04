Le opere di Paolo Maggis alla L&B Gallery di Barcellona

Paolo Maggis partecipa alla mostra colletiva PINTURA INFINITA presso L&B Gallery di Barcellona visitabile fino al 12 maggio 2023

Paolo Maggis, artista poliedrico che vive tra Milano e Barcellona, presenta fino al 12 maggio 2023 due opere recenti in dialogo con quelle di artisti quali: Joan Ill, Sito Mújica, Xavi Muñoz, Pietro Capogrosso, Mariana Sarraute e Antonio Lazo nella mostra collettiva PINTURA INFINITA presso la galleria L&B Gallery di Barcellona.

Sono due ritratti, due volti ripresi nel loro aspetto più intimo. In mostra, Paolo Maggis espone per la prima volta l’opera Profile, un quadro di grandi dimensioni realizzato nel 2022. L’artista torna qui a trattare un tema a lui caro, il volto che si trasforma in una geografia di pennellate e livelli di colori che, sedimentandosi sulla tela portano l’immagine a trasformarsi in un territorio ricco di emozioni e poesia; un’opera lirica che induce lo spettatore alla contemplazione.

In Italia, Paolo Maggis sarà presente ad aprile (inaugurazione: sabato 22 aprile 2023 ore 16.00) con alcuni suoi lavori presso il Castello di Montanaro a S. Giorgio Piacentino in occasione della mostra collettiva iSTANZE organizzata da Associazione 21 di Lodi. A maggio, Paolo Maggis parteciperà alla mostra collettiva Come un’onda, come in volo a cura di Massimiliano Fabbri presso il Museo Francesco Baracca a Lugo.