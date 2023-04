Abbigliamento running per ogni stagione: ecco come sceglierlo

La corsa (o il running) è uno sport sempre più praticato da donne e uomini di tutte le età. Questa attività fisica, infatti, permette di curare il benessere psicofisico globale: aiuta a mantenersi in forma e a liberare la mente dallo stress. Inoltre, si tratta di uno sport adatto quasi a tutti: basta trovare il proprio ritmo.

Quando si pratica running è importante indossare l’abbigliamento giusto, così da potersi concentrare solo sulla corsa senza limitazioni nei movimenti e proteggendosi dalla pioggia o dal vento. È fondamentale, pertanto, trovare l’abbigliamento tecnico perfetto, a seconda delle condizioni climatiche e della vestibilità, che deve essere comodo, leggero e traspirante.

Dove acquistare l’abbigliamento per il running?

L’abbigliamento running invernale

Durante la corsa, il corpo produce calore, pertanto anche in inverno non serve coprirsi troppo quando si pratica running. Un abbigliamento troppo pesante, infatti, aumenta la sudorazione e al termine dell’allenamento il sudore tende a raffreddarsi, provocando brividi. Il tessuto da evitare in inverno è il cotone, che assorbe il sudore e quindi lo trattiene, favorendo la condensa, e aumentando la sensazione di freddo e umidità. È preferibile orientarsi su maglie in materiale tecnico traspirante e con tecnologie all’avanguardia (come il climacool, il cool dry, il fit dry, ecc.), ed utilizzare anche un gilet in microfibra, traspirante ma capace di proteggere dal freddo. Nelle giornate più ventose, invece, potrebbe essere utile indossare un apposito giubbotto antivento. Per quanto riguarda i pantaloni invernali per la corsa, essi dovrebbero essere attillati e elastici, così da evitare il raffreddamento dei muscoli (e quindi limitare il rischio di infortuni) e assorbire il sudore. Potrebbe essere utile anche indossare uno scaldacollo morbido ma traspirante, per proteggersi nelle giornate più fredde, evitando l’ingombro di una sciarpa.

L’abbigliamento running estivo

Durante la stagione estiva, bisognerebbe optare per un abbigliamento da corsa molto leggero. È consigliabile indossare una canotta oppure una maglia a maniche corte in tessuto tecnico. Durante l’estate si suda molto, e si è soggetti allo sfregamento, pertanto è preferibile scegliere capi dalla trama morbida per prevenire le irritazioni. Gli short possono essere attillati sopra il ginocchio, sgambati ecc., e vanno scelti a seconda della comodità. Anche i calzini sono importanti. Si dovrebbero scegliere calze composte prevalentemente da spandex, poliestere e polyamide poiché assorbono il sudore e lo trattengono, lasciando il piede asciutto ed evitando la formazione delle vesciche, specialmente negli allenamenti più lunghi. Bisognerebbe evitare, invece, i modelli con molta spugna. Inoltre, è possibile scegliere calzini con i punti di protezione sull’alluce e sul tallone, se si è soliti correre per lunghe distanze. Infine, non bisogna dimenticare gli accessori, come il cappello in cotone e gli occhiali da sole, indispensabili nei mesi caldi per evitare fastidi, bruciori e insolazioni.