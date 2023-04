Su WhatsApp l’addio di Julia Ituma alle compagne di squadra

La pallavolista Julia Ituma potrebbe essersi suicidata: secondo il quotidiano turco Hurriyet, avrebbe scritto ‘Arrivederci’ alla squadra sulla chat di WhatsApp

Un’ora camminando su e giù per il corridoio dell’albergo, poi il volo dal sesto piano e la morte. Julia Ituma si è davvero suicidata? E perché? Un messaggio di testo inviato poco prima della morte, sembrerebbe avvalorare questa ipotesi.

La pallavolista diciottenne dell’Igor Novara è morta mercoledì notte precipitando dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la squadra. Secondo il quotidiano turco Hurriyet, nel pomeriggio Ituma avrebbe informato il mister e le compagne che non si sentiva bene. Poi avrebbe inviato un messaggio di addio nella chat Whatsapp della squadra.

LA MADRE DI JULIA NON CREDE AL SUICIDIO

A non credere a un possibile suicidio è la madre della giovane, partita subito per Istanbul insieme alla zia non appena appresa la notizia. A non convincere la donna il fatto che la compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, non si sia accorta di nulla. La pallavolista ha raccontato di aver chiacchierato fino all’una circa con Julia e poi di essersi addormentata. A svegliarla è stata la polizia la mattina seguente, comunicandole la morte della compagna, che sarebbe precipitata dalla finestra intorno alle 4.30 del mattino.

IL SEQUESTRO DEL CELLULARE E L’AUTOPSIA

Come spiega la Dire (www.dire.it) si attendono ora i risultati dell’autopsia che faranno chiarezza sull’accaduto. Ad aiutare a ricostruire gli ultimi attimi di vita di Julia Ituma potrebbe essere anche il suo cellulare, posto sotto sequestro dalla polizia di Istanbul. Lo stesso dal quale avrebbe mandato il messaggio whatsapp alle compagne e che aveva in mano nelle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza mentre si aggirava per i corridoi dell’albergo. Julia avrebbe telefonato a un amico quella sera che avrebbe poi inviato messaggi di allarme alla compagna di stanza Gomez, scrivendole “non è tranquilla”.

La squadra, tornata a Novara, è sconvolta e non ha in programma allenamenti per i prossimi giorni. Anche la gara 1 dei playoff contro Chieri, in calendario domenica, è stata rinviata a mercoledì 19 aprile. Nelle partite del weekend, oltre al minuto di silenzio previsto dalla FIPAV, le giocatrici scenderanno in campo con il lutto al braccio. In tutti i palazzetti verrà dedicato un momento di raccoglimento a Julia, con una foto proiettata sui maxischermi, mentre sui led passerà una scritta in suo ricordo. Lo speaker ricorderà Julia e non verrà diffusa musica negli impianti in questo turno dei Campionati di Serie A1 e A2.