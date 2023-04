Su Rai 3 in prima Tv “Lei mi parla ancora”: la trama del film

In prima visione Tv stasera su Rai 3 in onda “Lei mi parla ancora” per la regia di Pupi Avati: ecco la trama del film tratto da un romanzo autobiografico

L’instancabile Pupi Avati è capace a ogni sua opera di reinventarsi: ne è l’ulteriore prova questo film del 2021 dal titolo: “Lei mi parla ancora”, proposto in prima visione da Rai 3, nella prima serata di venerdì 14 aprile 2023.

Per sessantacinque anni Nino ha amato appassionatamente la sua Rina, e non riesce a smettere nemmeno dopo che lei se ne è andata: l’uomo continua a parlare con lei, a porte chiuse, per non farsi sentire dai domestici e dai figli. Sarà proprio sua figlia a escogitare un modo per permettere al padre di parlare ancora della moglie, commissionando a un ghostwriter la stesura di una raccolta di memorie: dopo l’iniziale diffidenza, perciò, Nino si aprirà allo scrittore per ripercorrere la sua grande storia d’amore.

Tratto da un romanzo autobiografico, scritto nel 2016 a 95 anni dal farmacista Giuseppe Sgarbi – padre di Vittorio ed Elisabetta – il racconto si sposa perfettamente con il gusto di Avati per l’antico, e con la sua vocazione nell’impiegare attori noti in contrasto con le attese del pubblico: è il caso di Renato Pozzetto, qui affiancato da Stefania Sandrelli, con l’ottimo supporto di Chiara Caselli e Fabrizio Gifuni in rappresentanza di una contemporaneità sempre accesa e affilata nei racconti del regista bolognese.