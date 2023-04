Stasera su Rai Movie “Ladies in black”: la trama del film

Emancipazione e integrazione nell’Australia del Secondo dopoguerra al centro di “Ladies in black” in prima serata su Rai Movie: la trama del film

Una commedia romantica ambientata nell’Australia degli anni Sessanta: è “Ladies in Black”, la proposta di Rai Movie per la prima serata (21.15) di venerdì 14 aprile. Le “signore in nero” che danno il titolo al film sono le commesse di un grande magazzino di Sydney, dove la giovanissima Lisa viene assunta come assistente della direttrice, e presto promossa a lavorare nel reparto dedicato agli abiti firmati.

Qui incontrerà tre nuove amiche: Magda, Fay e Patty. Le storie intrecciate delle quattro donne danno corpo a un prodotto di grande finezza e originalità, ricco di allegria e con una forte vena sentimentale, ma non privo di una sua cornice sociale: “Ladies in Black” affronta temi di emancipazione e integrazione in un mondo molto esotico e in evoluzione come poteva essere l’Australia del Secondo dopoguerra.

Il film è tratto da un romanzo di successo, e diretto con sicura delicatezza da un regista australiano, Bruce Beresford, acclamato a Hollywood per il suo “A spasso con Daisy” e che con questo film è tornato nella sua terra di nascita realizzando una produzione completamente australiana. Nel cast Rachael Taylor, Angourie Rice, Julia Ormond, Nicholas Hammond e Susie Porter.