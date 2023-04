Sophos amplia il portafoglio di firewall con nuove appliance di fascia enterprise: i nuovi modelli XGS 7500 e 8500 coniugano protezione e prestazioni senza rivali negli ambienti campus ed enterprise

Sophos, leader globale nell’innovazione e nell’erogazione della cybersicurezza as-a-service, ha annunciato l’ampliamento del proprio portafoglio di firewall di nuova generazione con due nuove appliance high-end XGS Series di fascia enterprise.

I nuovi sistemi XGS 7500 e 8500 offrono livelli di prestazioni e protezione senza rivali per contesti campus ed enterprise estendendo le opportunità di mercato per i partner di canale attivi in questi segmenti.

“Le grandi aziende si trovano sottoposte a un’incredibile pressione al fine di riuscire a supportare decine di migliaia di utenti proteggendoli da cyberminacce complesse e dimostrando nel contempo un chiaro ritorno dagli investimenti dedicati alle infrastrutture IT in un contesto economico difficile come quello odierno”, ha dichiarato Daniel Cole, vice president of network security product management di Sophos. “Sophos sta dando una scossa al panorama competitivo dei firewall enterprise con queste nuove appliance ad alte prestazioni contraddistinte dal più alto valore di megabit per secondo (Mbps) nella loro gamma di prezzo. Performance, affidabilità e sicurezza della rete sono priorità assolute quando un cliente cresce e vede dunque aumentare le proprie esigenze infrastrutturali. Queste piattaforme consentono infatti alle aziende di crescere e godere della scalabilità senza dover sottostare a compromessi in termini di sicurezza, come spesso accade negli ambienti più grandi e impegnativi. Per i nostri partner di canale si creano inoltre nuove opportunità per supportare le aziende distribuite che hanno bisogno di poter gestire dall’ufficio individuale fino agli ambienti più complessi con decine di migliaia di utenti distribuiti da proteggere”.

I nuovi modelli XGS 7500 e 8500 mettono a disposizione la miglior connettività modulare del settore; funzionalità SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) altamente scalabili; accelerazione affidabile di traffico e applicazioni; ispezione TLS (Transport Layer Security) ad alte prestazioni; protezione dalle minacce; e caratteristiche di livello enterprise, di alta disponibilità e di ridondanza. Dotati di processori di flusso Xstream ad alte prestazioni e di CPU (Central Processing Unit) con accelerazione di fascia enterprise, questi modelli raggiungono un throughput che è circa il 50% più veloce rispetto alle medie di settore nella stessa classe:

• Fino a 190 gigabit per secondo (Gbps) di throughput del firewall

• Fino a 141 Gbps di throughput VPN (Virtual Private Network) IPsec (Internet Protocol Security)

• Fino a 93 Gbps di throughput IPS (Intrusion Prevention System)

• Fino a 76 Gbps di throughput NGFW (Next-Generation Firewall)

• Fino a 34 Gbps di throughput nella protezione dalle minacce

• Fino a 24 Gbps di ispezione SSL (Secure Sockets Layer) e TLS via Xstream

• Supporto fino a 58 milioni di connessioni concorrenti

• Supporto fino a 1,7 milioni di nuove connessioni al secondo

Ulteriori caratteristiche:

• Efficienza energetica fino a due volte superiore rispetto alla media del settore per l’uso di VPN IPsec

• Connettività ad alta velocità con due porte QSFP28 con velocità supportate fino a 100 Gbps

• Memoria RAM (Random Access Memory) ad alta capacità e alta velocità e drive a stato solido NVMe (Non-Volatile Memory express) per uno storage migliore e più compatibile

• L’esclusiva architettura programmabile Xstream fornisce livelli senza paragoni di protezione, prestazioni e visibilità

o La funzione di ispezione TLS intelligente garantisce i più alti livelli di performance, flessibilità e trasparenza su tutto il traffico crittografato

o L’engine DPI (Deep Packet Inspection) protegge dalle minacce attraverso un unico streaming engine per antivirus, IPS, web, controllo app e ispezione TLS

o La tecnologia di rete FastPath implementa in modo automatico e intelligente l’offloading basato su policy dell’elaborazione del traffico affidabile alla massima velocità nominale di

trasmissione

Sophos Firewall è un componente chiave della strategia SASE di Sophos e fornisce una soluzione maggiormente semplificata, scalabile e sicura rispetto alle tradizionali VPN per accesso remoto integrandosi con Sophos ZTNA (Zero Trust Network Access) sotto un unico componente di gestione unificato.

La soluzione fa parte del Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem, che integra le soluzioni endpoint anti-ransomware di Sophos oltre all’intero portafoglio di prodotti, servizi e threat intelligence Sophos X-Ops per un rilevamento, una protezione e una risposta più rapidi e contestuali.

“Sophos è da lungo tempo leader sul mercato delle PMI; con questi nuovi modelli di firewall è chiaro che è leader anche sul mercato delle grandi aziende”, ha rilevato Alessandro Amadori, senior manager, cybersecurity and datacenter, CoE leader di Ingram Micro. “Ingram Micro è uno dei pochi partner mondiali – e l’unico tra i distributori – ad aver avuto accesso preliminare a questi nuovi modelli di cui abbiamo apprezzato soprattutto le capacità IPS e di decifrazione, con prestazioni di alto livello offerte congiuntamente dalla CPU interna e dal processore proprietario Xstream”.

Disponibilità

Sophos Firewall è già disponibile per l’acquisto esclusivamente attraverso il canale globale di partner e MPS (Managed Service Provider) di Sophos. La soluzione può essere gestita facilmente insieme ad altre nella piattaforma cloud-native Sophos Central, dove gli utenti possono sovrintendere alle installazioni, rispondere agli allarmi e tenere traccia di licenze e rinnovi attraverso un’unica interfaccia intuitiva.

I partner possono inoltre ricorrere a Sophos Managed Detection and Response (MDR) come servizio completo per rilevare e rispondere alle minacce nei deployment di sicurezza dei loro clienti con telemetria integrata che abbraccia endpoint, reti, firewall, server, cloud, identità e tecnologie per la sicurezza della posta elettronica. Questo servizio è utilizzato da oltre 15.000 aziende per la ricerca, il rilevamento e la risposta alle minacce su base 24/7 con capacità innovative di integrazione con terze parti e la garanzia Sophos Breach Protection Warranty da un milione di dollari disponibile attraverso le reti di partner rivenditori e MSP di Sophos.